桃園平鎮環南路地下道10/15全線通車 新交通動線一次看

桃園鐵路地下化工程新建平鎮車站工程施工，平鎮區環南路地下道自去年8月24日起施工，將於今年10月15日完成最後的工程作業，將為地方交通再添順暢動線。平鎮警分局今（14）日提醒，環南路地下道第三階段工程將於10月15日清晨5時完成最後施工作業並開放通行，提醒民眾依新標誌標線行駛。

新交通工程啟用初期，部分駕駛人及行人可能還不熟悉新設道路動線與標誌配置，為維護通行安全，平鎮警方除規劃義交人員於主要路口加強指引，亦將派遣機動警力協助疏導，適時調整交通號誌並加強巡查，確保周邊車流順暢。

交通組組長王瑞程說，這次完工後，道路通行方式將調整為原機車道變更為「行人、慢車專用道」；原汽車道改為「汽、機車混合車道」，其中內側車道為「大型車及汽車專用車道（禁止機車行駛）」，外側車道則為「汽、機車共用車道」。維持雙向雙線通車。

此外，駕駛人行經環南路地下道時，應遵守現場交維人員指揮及標誌指示，並減速慢行、注意轉換車道安全，以免因違規行駛或爭道導致事故。警方呼籲民眾配合交通管制措施，共同營造安全、順暢的用路環境。

桃園鐵路地下化工程平鎮區環南路地下道施工，10月15日完成最後工程作業，將為地方交通再添順暢動線。（平鎮警方提供）

