豬腳、龍蝦都上場！2026古都馬20週年 破2萬跑者報名

「2026台南古都國際半程馬拉松」結合美食。（圖擷取自「台南古都國際半程馬拉松」臉書）

豬腳、龍蝦、滷味通通上桌！「2026台南古都國際半程馬拉松」將於明年3月1日在南市政府永華市政中心南島路開跑，迎來20週年里程碑。這場以「古蹟密度最高、補給最澎湃」聞名全台的馬拉松，目前報名人數已突破2萬1270人，熱力滿滿。

古都馬每年都以跑友間流傳的「吃飽再衝線」特色聞名，今年20週年更升級補給陣容，除了經典豬腳、滷味外，還加入龍蝦與米其林特色補給，讓跑者一路吃到終點，補足體力也補滿幸福感。完賽獎牌特別設計成附有小吊飾的20週年紀念版，別具收藏價值。

南市體育局長陳良乾表示，歡迎全世界跑者來台南體驗這場兼具歷史風情與美食魅力的國際賽事。今年凡報名選手，不分組別，皆可獲得「我是跑者」運動收納提袋乙個；另外還可加購20週年限定週邊，包括紀念毛巾衣、保溫瓶、機能襪、防曬袖套、路跑獎盃等多項好禮。

體育局指出，本屆總獎金超過100萬元，並首度增設「學生組（10K）」與「健康休閒體驗組（5K）」，鼓勵國高中生及身心障礙朋友一起參與運動盛會。其中學生組最高可獲獎金5000元，象徵「青春挑戰無極限」，歡迎跑友踴躍報名。

「2026台南古都國際半程馬拉松」將於明年3月1日開跑。（圖擷取自「台南古都國際半程馬拉松」臉書）

「2026台南古都國際半程馬拉松」目前報名人數已突破2萬人。（圖擷取自「台南古都國際半程馬拉松」臉書）

