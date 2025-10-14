為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市公館圓環拆除第3週 交控中心：晨昏峰車流、速率與動工前相當

    2025/10/14 22:07 記者董冠怡／台北報導
    羅斯福路往南車輛停等紅燈。（記者董冠怡攝）

    羅斯福路往南車輛停等紅燈。（記者董冠怡攝）

    北市公館圓環拆除，羅斯福路、基隆路口新路型啟用第3週，交工處交控中心主任吳育緯今天指出，啟用後第一個上班日交通狀況多，經由行人兩段式穿越、車道配置及調整秒數、標線等方式，晨峰及昏峰的羅斯福路、基隆路往返車流排隊長度、行駛速率，已回復到和動工前相當；今晚車流約六點過後逐步紓解。

    吳育緯今天以施工前後停等車隊長度、旅行時間數據說明，晨峰主要以羅斯福路往北、福和橋往東下橋處的車流量最大。羅斯福路往北，9月8日（動工前）車流排隊早上8點最長，約320公尺，行駛速率16.84kph；9月30日（新路型啟用後首上班日），早上7點半至9點車流，一度長達2公里，接近北新橋，行駛速率下降31%至11.59kph，改善後回穩。

    福和橋往東，基本上機車停等會比汽車來得長，最壅塞時會回堵至橋中段，新路型啟用後，整體與施工前差異不大；汽車隊伍則於首上班日排得較長，9月8日行車速率16.34kph，9月30日下降50%至8.17kph，將橋下大客車專用道另開放汽車通行後，狀況相對穩定，較無明顯停等。

    昏峰則以返程車流量為大，羅斯福路往南，首上班日傍晚6點至晚上8點，車流最長至新生南路，約715公尺，10月1日起未有明顯回堵，行車速率也從前一天的16.59kph，提升8%至19.92kph。

    基隆路往西原本就是通往新北市的重要路廊，車流約自下午5點後陸續湧現，直到7點半都仍有一定車流量，9月8日回堵290公尺，行駛速率18.69kph；上班首日傍晚6點至晚上8點半，車流最長至敦化南路，約1.54公里，行駛速率下降40%至11.28；次日起車流逐步恢復，並與施工前大致相當。

    吳育緯說，平時下午尖峰基隆路往西出城車潮，約6點半後逐步紓解，今日狀況整體車流平穩，停等長度約至144巷（鄰近台科大），車流在6點後逐步紓解，並無異常。

    基隆路往西下班車流。（記者董冠怡攝）

    基隆路往西下班車流。（記者董冠怡攝）

