徵助理來一堆中年人！學經歷亮眼卻願屈就 她揭台灣職場現實

求職示意圖。（資料照）

近日某電子公司主管分享公司應徵「助理」，收到履歷卻都是經驗豐富、學歷亮眼的中年應徵者，她自己去邀請的2、30歲年輕人卻全都拒絕，讓她相當不解。貼文曝光引發網友熱議。

一名網友最近在Threads上分享，身邊在某電子公司擔任主管職的朋友告訴她，其公司最近在徵「採購助理」，徵才啟事寫明希望是年輕人，但收到的履歷卻清一色是4、50歲，甚至60歲以上的應徵者，每一份履歷都超強，職場經驗豐富，學歷又漂亮，當中不乏碩博士、留學歸國的高材生。

請繼續往下閱讀...

「可是問題來了……人家徵的只是『助理』啊！到底要怎麼挑？要怎麼放心請？更尷尬的是，她自己去邀請的、年齡比較符合條件的20至30歲年輕人，全都直接婉拒。她也很無奈地問我『現在到底是怎樣啊？』，我只能說，這就是台灣老年化社會的現實。」

原PO表示，現在年輕人選擇超多，有企圖心的都往大公司衝，沒那麼有野心的跑去做外送，收入還比上班高。至於年紀大一點的，因為還是需要收入，就硬著頭皮來應徵助理這種職缺，結果最後兩邊都卡住，大家都迷惘，「這就是現在的職場現實啊……」

網友紛紛表示，「既然都有人願意做了，為什麼還要挑年紀？」、「問題就在這了，大家都知道中壯年的好，他們也願意接受低薪，但是公司卻不給他們一個機會」、「這就是大環境死循環，表面感覺是缺工，實際上就是公司還在用年齡挑人才」、「很多時候中年媽媽會選擇助理職工作，是因為需要照顧家庭，所以無法做太過重度的工作，然後多少貼補家用，並不是沒能力」、「我聽過有些年紀稍長、高學歷、資歷豐富，甚至當高階主管的，在辭掉原工作後，喜歡找各種助理或是底層工作，目的只是想要正常上下班」、「這就是目前產業現狀，中小企業根本不會有年輕人來」、「真的是年齡歧視！40以上願意做，但許多公司不給機會」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法