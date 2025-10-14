「彰化金句」紙膠帶賣到翻 !金句榜首是它

彰化金句紙膠帶完全戳中彰化人的心，是只有彰化人才懂的梗。（記者劉曉欣攝）

彰化縣沒山沒水沒特色？在台灣設計展在彰化中興莊打造「人人百貨」展區，由李彥潁發想的「彰化金句」紙膠帶瞬間爆紅，因為彰化人看了秒懂。其中，金句榜首為「用炸的肉圓才是真的肉圓」，這份堅持的倔強，所有彰化人都懂。

李彥潁笑說，當初會設計「彰化金句」紙膠帶，就是因為好玩，這些不專業的科普小常識，都是彰化人辨識彰化人最快的捷徑，全部都是來自彰化生活日常，只要金句出口，彰化人不只秒懂，還會瞬間露出「我懂」的會心微笑。

目前銷售量第1名就是「用炸的肉圓才是真的肉圓」，第2名「彰化是中部」緊追在後，另外兩款「到彰化市請下台中高鐵站」、「彰化是彰化，員林是員林，鹿港是鹿港」各有擁護者，常常賣到缺貨，必須緊急啟動補貨機制。

李彥潁說，金句紙膠帶第1名並不意外，對彰化人來說，世界上肉圓的唯一定義就是「炸」，沒有其它，炸的肉圓是「我彰化，我驕傲」，這是「彰化共識」。而第2名「彰化是中部」，因為彰化不是北部，也不是南部，明明就是在台灣中部，彰化人最無法接受就是其它縣市的人搞不清楚彰化的地理位置。

至於，「到彰化市請下台中高鐵站」的金句，這是所有彰化市人一定都會跟外縣市朋友的反覆提醒，千萬不要搭到高鐵彰化，因為那在田中，距離彰化很遠。而彰化人必戰的話題就是「彰化是彰化，員林是員林，鹿港是鹿港」，這完全不必解釋，因為員林人、鹿港人不會說自己是彰化人，這個話題千萬不要隨便引爆。

李彥潁推出彰化金句紙膠帶賣到翻，只要彰化人看了都秒懂。（記者劉曉欣攝）

彰化金句紙膠帶。（記者劉曉欣攝）

