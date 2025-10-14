50萬人次鏟子超人進出！台鐵推「光復站紀念小立牌」

從光復站第一班疏運列車啟動，至今已載運超過50萬人次。（台鐵公司提供）

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災，光復鄉被泥流淹沒，全台志工湧入協助救災，台鐵光復站累計進出達50萬人次。台鐵公司今（14日）推出「光復站紀念小立牌」，可下載製作圖後自己動手做模型。

交通部從9月24日成立「災後復建工作小組」起，台鐵全線啟動應變，從加開列車、開放站票，到DMU列車（台鐵柴聯車）投入營運，每一天台鐵人都在泥濘裡堅守，只為讓超人平安到站，安心返程。

台鐵公司表示，從光復站第一班疏運列車啟動，至今已載運超過50萬人次的旅程，隨著災後重建已有初步成果，往光復的列車加開將先告一段落，而列車增停措施仍會持續進行到本月26日，以維持一定旅運量能。

台鐵公司今天宣布，為了紀念這份專屬於台灣的溫暖印記，以及感謝所有超人的無私奉獻，台鐵特別推出「光復站紀念小立牌」，邀請超人們一起動手做，收藏屬於自己的那道光。「光復站紀念小立牌」可在7-11及全家便利商店列印QR-code與雲端連結（https://reurl.cc/WO54QL），列印需使用A4大小的特殊紙。

台鐵提供可製作光復站紀念碑的模型圖。（台鐵公司提供）

台鐵光復站自受災後已累計50萬人次進出。（台鐵公司提供）

台鐵提供可製作光復站紀念碑的模型圖，可下載後列印，自行製作模型。（台鐵公司提供）

