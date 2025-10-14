為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台灣設計展「人人百貨」請來這2位VIP 人人雙眼都亮了！

    2025/10/14 21:36 記者劉曉欣／彰化報導
    台灣設計展「人人百貨」展間，出現媽祖與五顯大帝神尊，並用人人百貨文創商品當供品。（民眾提供）

    這兩尊真的大咖！台灣設計展首度移師彰化，彰化市中興莊眷村文化園區改造為青年品牌的「人人百貨」展區，突然驚見掛著名牌的「林默娘」、「蕭顯德」兩位VIP成為座上賓，原來這兩尊是特地請來的南瑤宮老二媽，以及大村鄉埤腳五通宮的五顯大帝，因為展間就是五通宮的文創商品！

    五通宮主委游博程表示，該團隊有打造文創產品，也通過「人人百貨」展覽申請，這次除了展出歷年來的宮廟信仰小品，也特別恭迎五通宮所供奉的五顯大帝來到展間安座。因為彰化市中興莊屬於在地南瑤宮老二媽的信仰圈，同時恭迎媽祖也來安座。

    游博程指出，因為展間工作人員都有佩戴名牌，為了怕年輕世代不認識這兩位神尊，特地幫媽祖與五顯大帝戴上名牌，並寫上名字。神尊前方也擺滿「人人百貨」各家的文創商品，讓宗教信仰也融入青創精神，同時祝福展出順利。

    彰化大村埤腳五通宮推出的文創小品，也前進「人人百貨」開展。（五通宮提供）

