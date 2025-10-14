「二天」是什麼？ 2字匾詞揭祀典興濟宮百年歷史記憶

祀典興濟宮「二天」匾，為少見2個字的匾額匾詞。（祀典興濟宮提供）

什麼是「二天」？祀典興濟宮有一方會說故事的百年古匾「二天」，不僅為少見的2個字的匾額匾詞，且匾背後故事意義更揭開一段百年歷史記憶。

大觀音亭暨祀典興濟宮秋祭匾額文物展，將於10月17日至11月2日登場，展出精選清代到日治時期的百歲以上古匾，包括大觀音亭11方、祀典興濟宮25方，有目前懸掛在亭宮樑上，以及移出原存放在庫房的匾額，並以「二天」匾為主軸展出。

大觀音亭暨祀典興濟宮創建300多年來，達官貴人信眾獻匾額於亭宮數量非常多，尤其祀典興濟宮奉旨祀典為官廟，歷任總統及地方首長等均遵照祖歸先例獻匾。廟方表示，此次以二字的「二天」匾為主軸展出，此匾是一方會說故事的匾額。

二天，語出《後漢書卷三一蘇章傳》之「人皆有一天，我獨有二天。」言下之意，別人頂多有一個老天爺照應，自己卻得到兩個老天爺的蔭護，意指自己很幸運。

大觀音亭暨祀典興濟宮董事長林淑華指出，1917年企業家辛西淮因感念祀典興濟宮大道公祖的醫方靈驗，療癒其母長年老人喘，敬書「二天」匾懸於祀典興濟宮，長此歌頌大道公祖為其恩人。而辛西淮及其家族三代人對亭宮的貢獻，主持規劃本亭宮的重修整建，捐資出力運籌帷幄，其後代亦擔任本亭宮董事長盡心服務，也誠為大觀音亭及祀典興濟宮的「二天」。

廟方認為，府城向來有四字、四大名匾，分別為台灣首廟天壇的「一」字匾，以及分別為台灣府城隍廟「爾來了」、祀典武廟「大丈夫」的三字匾，還有竹溪寺「了然世界」的四字匾，二字匾的部分，應可由祀典興濟宮的「二天」匾補齊。

