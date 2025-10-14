臺北醫院護理師響應淨灘 護病也護海岸線！

衛福部臺北醫院護理長謝玉蘭（前排左五）、副護理長黃巾芳（前排左四）、手術室副護理長江禮仰（後排左二）等人至八斗子淨灘。（衛福部臺北醫院提供）

衛生福利部臺北醫院護理科今年4至10月陸續舉辦3場淨灘活動，多位護理師與眷屬熱情響應，從病房到社區，串聯更多正向力量，以實際行動守護台灣海岸線，落實永續理念。

臺北醫院院長鄭舜平表示，為推動「智慧醫療x永續醫院」雙軸轉型，醫院將「ESG永續」列為BSC團隊年度重點目標，鼓勵各團隊發揮創意，規劃行動方案。今年4月19日於新北市老梅石槽，5月17日於宜蘭縣永鎮海濱公園，10月4日於基隆市八斗子平浪橋舉辦「護病也護海」淨灘活動，每場動員15至20人。

請繼續往下閱讀...

護理科主任黃麗萍說，護理師守護生命初心不變，從病房延伸到藍色的海洋。大家在烈日下揮汗清理沙灘，短短半小時清出10袋垃圾，包含寶特瓶、長燈管、沉重漁網等廢棄物，最難夾取的是各種被曝曬後脆化、分解成難以辨識及夾取的微型塑膠。

副護理長黃巾芳提醒，參加淨灘活動的民眾，為避免手部劃傷、中暑風險，需留意戴好帽子、補充水份、戴厚棉手套、攜帶長夾與大型垃圾袋，並選擇涼爽時段，建議清晨7點前，或傍晚太陽下山前進行，並事先向各海灘的管理單位申請，才能獲得垃圾清運協助，事半功倍。

衛福部臺北醫院護理長曾瑪俐（左一）、護理長謝玉蘭（右三）、護理長李景如（右四）、副護理長黃巾芳（後排中）等人至老梅石槽淨灘（記者黃政嘉攝）

衛福部臺北醫院護理師至老梅石槽淨灘，左抱漁網、右撿燈管。（衛福部臺北醫院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法