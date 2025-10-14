1至7月交通事故死亡數奪冠 台南市交通局回應了

交通部今天公布1月到7月的道路安全狀況。（交通部提供）

交通部今（14日）公布1至7月全國道路交通安全統計，台南30日整體死亡人數達193人居各縣市之首。南市交通局回應，最新統計顯示，7至9月A1（24小時內死亡）事故共29人，較去年同期減少21人，降幅達42%，顯示防制作為已逐漸奏效。

交通局長王銘德表示，市府針對事故成因進行分析，發現死亡事故主要肇因為駕駛人「恍神、緊張、心不在焉」等分心行為，占比近3成，與駕駛習慣、精神狀態及高齡者操作失誤密切相關。其中機車自撞事故占近5成，肇事者無照駕駛比率達2成，顯示駕駛人風險行為仍是事故防制關鍵。

請繼續往下閱讀...

他指出，道安團隊已針對每起死亡事故完成現場勘查，能立即改善的工程設施都已優化，同時將事故特性彙整至各分組會報，針對高風險族群進行分眾宣導與行為教育。

南市也推動「道路交通安全多元提升計畫」，包含改善高風險路段、推動路口安全及校園周邊優化工程，並落實分齡宣導，強化駕駛守法與安全意識。

此外，警方自5月起啟動「順安專案」，依據事故熱點每日安排2小時巡查勤務，加強取締違規。9月起再升級為「順安2.0」，新增未依規定迴車等違規項目，取消定點與時段限制，整合警力聯防執法，針對高風險路口彈性巡查與取締。

交通局指出，自3月起台南市交通事故受傷人數已逐步下降，1至8月共減少476人、降幅1.6%。市府道安團隊將持續推動「3E」（工程、教育、執法）策略與多元提升計畫，透過跨單位合作與滾動檢討，期望事故數持續下降，打造更安全的用路環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法