「關水」農法守護黑琵等候鳥棲地 北門三寮灣打造韌性里海社區

北門三寮灣社區邁向永續里海社區，休耕期間「關水」傳統，營造出水鳥合適的棲地，吸引黑面琵鷺等候鳥棲息。（林保署嘉義分署提供）

台南市北門區三寮灣社區邁向永續里海社區，三寮灣社區休耕期間「關水」傳統，營造出水鳥合適的棲地，吸引黑面琵鷺等候鳥前來，形成人類活動與自然生態存共榮的景象。林業及自然保育署嘉義分署分署長李定忠說，未來將共同為三寮灣紅蔥頭產業與生態環境的永續發展尋找協力機制。

林保署嘉義分署今天在三寮灣東隆宮文物館舉辦首場「三寮灣里海倡議培力深化暨韌性評估推展平台會議」，發表「社會-生態-生產地景與海景（SEPLS） 韌性評估」工具初步評估結果，林保署嘉義分署長李定忠、農業部生物多樣性研究所七股研究中心主人劉靜榆、北門區長林建男、三寮灣東隆宮總幹事吳崑源、三慈國小校長郭詔維、蛙趣自然生態顧問有限公司執行長莊孟憲及社區民眾參與。

李定忠說，三寮灣社區素為紅蔥頭產地，因為休耕期間「關水」傳統，利用5-9月份梅雨、西南氣流與颱風，將天然降水積攢於田中稀釋土壤鹽分，以利在入秋後種植紅蔥頭，營造出水鳥合適的棲地。然而，農村社區在面臨全球化、都市化趨勢下，農業勞動人口外移和產業缺乏競爭力的困境有待突破，嚴重威脅地方產業和生態棲地的存續，使珍貴的「社會-生態-生產地景」正遭受嚴峻考驗。

嘉義分署透過SEPLS韌性評估工具，結果發現可發展友善品牌，協助在地紅蔥頭產業升值，也希望導入友善環境耕作同時，仍可維持既有產能與產值，另外也期盼與賞鳥活動結合，吸引更多友善消費客群，以「人網」與 「產業網」的串聯，保障生產地景「綠網」的存續，讓「關水」農法持續發揮保育功效。

林業及自然保育署嘉義分署分署長李定忠說，未來將共同為三寮灣紅蔥頭產業與生態環境的永續發展尋找協力機制。。（林保署嘉義分署提供）

