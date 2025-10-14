為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄鳥類救傷今年已2564隻 今又見黑冠麻鷺翅膀骨折

    2025/10/14 19:54 記者陳文嬋／高雄報導
    黑冠麻鷺翅膀骨折，鳥友通報市府救援。（拍鳥俱樂部社長黃蜀婷提供）

    黑冠麻鷺翅膀骨折，鳥友通報市府救援。（拍鳥俱樂部社長黃蜀婷提供）

    高雄市今年鳥類救傷2564隻，以斑鳩855隻最多，鳥友今發現1隻黑冠麻鷺翅膀骨折受傷，農業局派員救援協助送醫，幸無生命危險，將評估是否手術，待傷勢好轉野放。

    農業局統計，今年1至9月鳥類救傷2564隻，其中以斑鳩855隻最多，目前救援收容鳥類多斑鳩科鳥種，或其他落巢雛鳥，未收容保育類鳥種。

    鳥友今於衛武營都會公園，發現1隻黑冠麻鷺右翅膀垂下骨折，撥打1999通報市府，避免牠因受傷遭到野狗獵捕，農業局立即派員到場救援，將黑冠麻鷺送往動物醫院進行治療，經醫院檢查確認為翅膀骨折。

    拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，黑冠麻鷺為常見鳥類，是生態環境指標，感謝市府快速有效率救援，呼籲民眾發現傷鳥，撥打1999專線，積極救援保護鳥類。

    農業局說，這類野生鳥類多半是受驚嚇、誤傷或遭車輛撞擊而受傷，這隻黑冠麻鷺翅膀骨折原因不明，已安置於安全觀察環境中，目前正由獸醫團隊持續觀察評估中，後續將依恢復狀況決定是否進行手術治療。

    農業局說，為了避免鳥類因緊張掙扎受到二次傷害，提醒民眾不要自行捕捉或餵食傷鳥，若發現鳥類受傷或異常行為，請立即通報1999專線，由委外專業團隊前往救援。

    黑冠麻鷺翅膀骨折，鳥友通報市府救援。（拍鳥俱樂部社長黃蜀婷提供）

    黑冠麻鷺翅膀骨折，鳥友通報市府救援。（拍鳥俱樂部社長黃蜀婷提供）

    黑冠麻鷺翅膀骨折，鳥友通報市府救援。（拍鳥俱樂部社長黃蜀婷提供）

    黑冠麻鷺翅膀骨折，鳥友通報市府救援。（拍鳥俱樂部社長黃蜀婷提供）

    黑冠麻鷺翅膀骨折，鳥友通報市府救援。（拍鳥俱樂部社長黃蜀婷提供）

    黑冠麻鷺翅膀骨折，鳥友通報市府救援。（拍鳥俱樂部社長黃蜀婷提供）

