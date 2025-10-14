東吳校友變身校董 唐松章募得3600萬基金設「新生入學成績優良獎學金」

東吳大學新任董事長唐松章（中）今就任，包括校友總會理事長陳惠貴（左）、東吳校長詹乾隆（右）都到場見證。 （東吳大學提供）

東吳大學新任董事長唐松章今天就任，他宣布成立「新生入學成績優良獎學金」，經號召校友響應，已募得逾3600萬。面對少子女化環境，未來將加強與校友、盟校、業界的連結，同時延攬教學與研究兼優的師資團隊，並以「量足質優」的招生工作為目標，要在3年內擠進全國私立大學前3名。

唐松章是東吳大學會計系44級校友，長期深耕商界與教育界，曾任國華人壽總經理、國華人壽董事長、國揚建設董事長，創立崇友實業，業界經驗豐富。後續他更赴日深造，取得經濟學博士學位，返台後在日文系、經濟系博士班授課，也成立文教基金會鼓勵後進。

唐松章表示，當前台灣高等教育正面臨雪崩式少子女化問題，教育部預估，117學年度大一新生人數將下降到15.7萬人。然而，國立大學招生名額將超過12萬，相當於超過8成的學生都能進入國立大學就讀，對私立大學來說，無疑是非常嚴峻的考驗，東吳必須及早改變，以因應挑戰。

唐松章宣布，拋磚引玉率先捐助1000萬元，作為專款基金，推動「新生入學成績優良獎學金」計畫，全校性推動，由各院系訂定發放標準。受到校友響應加持，該專款基金初步已募得超過3600萬元。

唐松章也指出，學校將同時從「走出去」和「迎進來」2個面向努力。首先他將帶領董事會成員走進校友組織、策略聯盟學校及產業界，建立緊密的合作關係，爭取外部資源及開發生源。其次校方也將展開雙臂吸引優質學生，以及教學與研究兼優的師資團隊，盼帶領東吳在3年內擠進全國私立大學前3名。

東吳大學校長詹乾隆表示，面對日益嚴峻的教育環境，校方在教學上持續創新，攜手輝達（NVIDIA）打造「智慧創新AI學習中心」，更與台灣半導體研究中心合作，全新開設「增能半導體學分學程／微學程」用AI與半導體2大引擎，為學生打造多元跨域的學習環境。

