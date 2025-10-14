超商App上架加熱菸急下架！ 國健署：移交地方衛生局查處

從海外帶回加熱菸，原則上屬違法行為，國健署提醒民眾切勿觸法。（資料照）

衛福部國民健康署日前有條件通過14品項加熱菸品健康風險評估，業者也陸續完成上市前文件核定，其中8品項、3載具自10月11日起已可上市販售，社群平台熱議某超商App已上架相關品項，雖目前已下架，但國健署指出，該超商業者行為已經違法，已將相關資料移請台北市政府衛生局查處。

國健署菸害防制組長羅素英表示，目前計有14品項菸草柱有條件通過國健署健康風險評估，另配合有4款組合元件，為在避免公布相關產品名稱等資訊的情況下，讓地方主管機關、海關、法務部、財政部可以進行查緝，國健署已公布「核定通過加熱式菸品品項識別碼清單」。

然而，拒菸團體質疑，該清單所列出的品項識別碼多達78項，明顯多於目前通過健康風險評估的加熱菸品項數。羅素英解釋，相關辨識碼均屬於14個加熱菸品項與4款組合元件範圍內，僅為執法單位查核時使用的包裝識別碼，例如整箱、整盒不同包裝規格所對應的代碼。

換言之，同一型號的組合元件，在不同包裝、不同顏色的情況下，會有各自不同的識別碼，菸草柱依據包裝方式，如整箱、單條、單包等形式下，也會有各自的識別碼。

至於近期社群平台熱議加熱菸即將開始販售，某超商業者的App一度上架加熱菸菸草柱多種品項，並公布售價等，羅素英指出，透過網路平台展示與販售菸品均屬違法行為，國健署已將相關資料移請台北市政府衛生局查處。

另有網友於網路提問，目前台灣已經通過14品項的加熱菸，是否代表可從國外攜回相同產品？羅素英說，在台灣通過健康風險評估的加熱菸品項，「在國外沒有販售也沒有相同品項」，因此國外攜入加熱菸品及其組合元件均屬違法行為。

羅素英也強調，國健署和民團反菸立場一致，會依法行政，並加強查緝，加熱菸的管理一切依法執行，相關產品仍屬指定菸品，不得促銷、不得廣告、不得展示。

