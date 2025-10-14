為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    超商App上架加熱菸急下架！ 國健署：移交地方衛生局查處

    2025/10/14 19:02 記者林志怡／台北報導
    從海外帶回加熱菸，原則上屬違法行為，國健署提醒民眾切勿觸法。（資料照）

    從海外帶回加熱菸，原則上屬違法行為，國健署提醒民眾切勿觸法。（資料照）

    衛福部國民健康署日前有條件通過14品項加熱菸品健康風險評估，業者也陸續完成上市前文件核定，其中8品項、3載具自10月11日起已可上市販售，社群平台熱議某超商App已上架相關品項，雖目前已下架，但國健署指出，該超商業者行為已經違法，已將相關資料移請台北市政府衛生局查處。

    國健署菸害防制組長羅素英表示，目前計有14品項菸草柱有條件通過國健署健康風險評估，另配合有4款組合元件，為在避免公布相關產品名稱等資訊的情況下，讓地方主管機關、海關、法務部、財政部可以進行查緝，國健署已公布「核定通過加熱式菸品品項識別碼清單」。

    然而，拒菸團體質疑，該清單所列出的品項識別碼多達78項，明顯多於目前通過健康風險評估的加熱菸品項數。羅素英解釋，相關辨識碼均屬於14個加熱菸品項與4款組合元件範圍內，僅為執法單位查核時使用的包裝識別碼，例如整箱、整盒不同包裝規格所對應的代碼。

    換言之，同一型號的組合元件，在不同包裝、不同顏色的情況下，會有各自不同的識別碼，菸草柱依據包裝方式，如整箱、單條、單包等形式下，也會有各自的識別碼。

    至於近期社群平台熱議加熱菸即將開始販售，某超商業者的App一度上架加熱菸菸草柱多種品項，並公布售價等，羅素英指出，透過網路平台展示與販售菸品均屬違法行為，國健署已將相關資料移請台北市政府衛生局查處。

    另有網友於網路提問，目前台灣已經通過14品項的加熱菸，是否代表可從國外攜回相同產品？羅素英說，在台灣通過健康風險評估的加熱菸品項，「在國外沒有販售也沒有相同品項」，因此國外攜入加熱菸品及其組合元件均屬違法行為。

    羅素英也強調，國健署和民團反菸立場一致，會依法行政，並加強查緝，加熱菸的管理一切依法執行，相關產品仍屬指定菸品，不得促銷、不得廣告、不得展示。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播