二度馳援光復災區 苗栗縣這派出清溝車、消毒灑水車

苗栗縣第2度跨鄉鎮組成「苗栗縣環保隊花蓮光復救災小組」，到花蓮縣光復鄉協助清溝、消毒。（苗栗縣環保局提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，重創光復鄉。苗栗縣政府環保局今天再度跨鄉鎮動員5個鄉鎮市公所，調度清溝車5台、消毒灑水車1台，及21名專業人員，再次組成「苗栗縣環保隊花蓮光復救災小組」，深入光復鄉核心災區協助環境整頓與消毒。

苗栗縣環保局說，這次行動集結苗栗市、頭份市、竹南鎮、卓蘭鎮及公館鄉等5個鄉鎮市公所，因應災區水溝充滿大量泥土清淤不易，特別調派可迅速抽排積水與側溝淤泥功能清溝車及消毒灑水車協助清理，期盼能大幅提升清運效率，加速光復鄉環境復原；另外，支援人員在出發前都已完成嚴謹的安全教育與裝備檢查，確保以最專業、最安全的狀態投入本次艱鉅的救災任務。

請繼續往下閱讀...

環保局長陳華盛說，面對重大天然災害，跨縣市資源調度是協助災區環境迅速復原的重要措施，也特別感謝前往花蓮支援的工作夥伴，以實際行動詮釋「同島一命、同舟共濟」的精神，期盼透過大家共同努力，協助災區居民早日重建家園、恢復正常生活。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法