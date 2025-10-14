農業部將提高農職保就醫給付 住院費用補助每天1200元

農業部預告將提高農民職災保險就醫津貼。（記者楊媛婷攝）

農民投保職災保險更獲保障，農業部今（14日）預告修正相關辦法，保費不變下，將提高農職保就醫津貼給付，投保農民若住院，每日發給金額從900元提高到1200元，若沒有住院，每日給付金額從50元提高到100元，最快10月底上路。

截至今年7月底，投保農職保的農民人數已超過35萬人，農職保提供投保農民傷病給付、身心障礙給付、就醫津貼、喪葬津貼等，讓農民從農更有保障，農業部輔導司表示，考量健保調整，農民就醫負擔可能增加，因此在農民每月繳交15元保費不變下，提高就醫津貼給付保障，門診費用從每天補助50元提高到100元，住院補助每天900元提高到1200元。

請繼續往下閱讀...

輔導司進一步指出，2023年2月10日起，配合農保提高月投保金額，農民職業災害保險月投保金額也自1萬200元一併提高為2萬400元，農民要繳交的保費由原本每月15元調整為23元，其中增加的8元保險費在初期3年由中央負擔，農民負擔維持每月15元不變。

農業部表示，考量近期因丹娜絲颱風及0728豪雨造成農業災害嚴重，以及因美國課徵對等關稅對農漁產業造成影響，為協助實際從事農業工作之農民職業災害保險被保險人減輕財務負擔，安定農村社會經濟，中央補助8元保險費之期限將延長至明年11月底止。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法