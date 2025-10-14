南投、草屯國民運動館明年開工 埔里年底完成評估

南投市、草屯鎮國民運動館明年開工後，埔里鎮也舉辦公聽會，預計今年底完成可行性評估。（南投縣政府提供）

南投縣的國民運動館繼南投市、草屯鎮樂活運動館預計明年中開工、2年內完工，南投縣政府今天在埔里鎮舉辦公聽會，之後將進行細部規劃，預計今年底完成可行性評估，為南投興建第3座樂活運動館邁進一大步。

縣府說，南投、草屯樂活運動館，由縣府編列5億元及4億元預算規劃興建，9月完成統包工程決標，預計明年中開工、2年內完工，南投館包含籃、排球綜合球場、體適能中心、桌球室、多功能運動教室、飛輪教室、棋藝閱覽室等。

草屯館則有籃、排球綜合球場、羽球場、全齡體能訓練場、攀爬室、健身中心、瑜珈教室、桌球室、多功能運動教室、射箭場及棋藝閱覽室等，盼提供平價、優質的專業運動環境。

至於埔里館地點位在埔里市區，基地面積約1公頃，去年中推動以來，陸續辦理興辦事業計畫、期初說明會，今完成公聽會後，預定今年底完成可行性評估，明年初完成先期規劃成果，作為後續工程規劃及辦理招商的依據，盼為7.6萬人口的埔里鎮，興建完善的樂活運動場地。

