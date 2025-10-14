為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    熱低氣週末恐「轉」颱風! 路徑、下雨區域曝光

    2025/10/14 18:40 記者蔡昀容／台北報導
    中央氣象署說明熱帶系統發展可能。（氣象署提供）

    關島附近海面熱帶性低氣壓最快週四生成，週五或週六有機會增強為颱風（風神）。中央氣象署表示，颱風與東北季風會不會產生共伴效應、影響台灣陸地天氣，還要再觀察。

    預報員張竣堯表示，週三各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、恆春半島有零星短暫陣雨，清晨東半部有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    週四及週五，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部短暫陣雨，花東、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

    週六迎風面水氣增加，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    下週日及週一（19、20日）天氣轉涼，東北季風增強加上熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、大台北山區有局部大雨或豪雨機會，北部地區及南部山區有局部大雨機會，其他地區也有局部短暫陣雨。

    溫度方面，週六以前高溫炎熱，東半部31度，西半部33至35度，下週日起受東北季風影響，白天高溫方面，北部、宜花下降到28至30度，其他地區高溫30至33度；夜晚清晨溫度，北部、宜花約22至24度，其他地區25至28度。

    另外，關島附近海面未來2至3天有熱帶系統增強機會，預估週四或週五轉為熱帶性低氣壓，週五或週六有機會增強為颱風；其路徑尚有不確定性，目前以「向西往巴士海峽及呂宋島之間通過」機會較高。

    張竣堯表示，該熱帶系統可能以颱風姿態間接影響台灣天氣，水氣可能往台灣南部輸送，增加降雨機會；颱風與東北季風是否產生共伴效應、影響台灣陸地天氣，預報尚有不確定性，還要再觀察，提醒花蓮救災民眾留意週末降雨預報。

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度預測。（氣象署提供）

