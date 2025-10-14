「2025台北溫泉季」30日登場！有機會抽中日本－沖繩來回機票

「2025臺北溫泉季」活動特別邀請日本沖繩北谷町帶來沖繩的Eisa太鼓，有別於其他地區的太鼓演出，Eisa太鼓演出是「走動式」的，再結合三線琴與歌唱，演出者會一邊跳舞、一邊打太鼓。（記者孫唯容攝）

「2025台北溫泉季」將在10月30日至11月2日登場，今年主題為「沖繩Eisa太鼓祭 鼓動北投泡湯趣 / 溫泉美食。健康養生」，北市溫泉發展協會邀請日本沖繩北谷町的太鼓舞祭表演團隊來台演出，展攤除了有北投在地知名的溫泉飯店給予旅宿、餐飲優惠外，還有13攤日本溫泉區業者到場，將抽出台北－沖繩來回機票，以及住宿優惠。

「2025臺北溫泉季」活動特別邀請日本沖繩北谷町帶來沖繩的Eisa太鼓，有別於其他地區的太鼓演出，Eisa太鼓演出是「走動式」的，再結合三線琴與歌唱，演出者會一邊跳舞、一邊打太鼓，將有40位北谷町在地青年前往北投演出，還有山形縣米澤市的花笠舞、武將，以及秋田縣男鹿市的生剝鬼太鼓。

請繼續往下閱讀...

此外，北投在地中小學校、社大、社團、宮廟等都將參與舞台演出及踩街遊行活動，還有文創市集、公益演出、萬聖節親子電影院、明華園經典大戲、懷念金曲、那卡西歡唱、公益捐血乳篩、花浴衣逛大街集章抽抽樂等活動。

北市溫泉發展協會理事長林致宇表示，今年台北溫泉季展攤共有50攤，除了有北投的飯店給予住宿、餐飲優惠外，還有日本13個各溫泉區的業者到現場擺攤，最大亮點是由沖繩美國村舉辦現場抽獎活動，參加的民眾有機會抽中台北到沖繩來回機票、住宿。

林致宇指出，今年國旅市場沒有到很好，希望溫泉季可以帶動整體北投觀光，以及業者的生意，今年溫泉季目標是希望達成20萬人次，業者們的營業額也能有些微成長，溫泉季除了推廣北投溫泉外，台灣亞太溫泉協會其中有15個日本溫泉區的業者參加，希望能藉由他們推廣北投溫泉到日本，而他們也能推廣日本不同區域的特色溫泉給台灣人認識。

台北市溫泉發展協會理事長林致宇表示，今年台北溫泉季展攤除了有北投的飯店提供住宿、餐飲優惠外，還有日本13個各溫泉區業者到場擺攤，最大亮點是由沖繩美國村舉辦現場抽獎活動，參加的民眾有機會抽中台北到沖繩來回機票、住宿優惠。（記者孫唯容攝）

北市溫泉發展協會理事長林致宇表示，今年台北溫泉季展攤共有50攤，除了有北投的飯店提供住宿、餐飲優惠外，還有日本13個各溫泉區業者到場擺攤。（記者孫唯容攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法