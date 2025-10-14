台人慚愧認為「破壞市容」 外國網卻稱讚街上一景「美到想再訪」

走在台灣街上，隨處可見的招牌，一直被認為是「市容殺手」並，飽受批評。（資料照）

「美」與「醜」一直是相對主觀的事情，走在台灣街上，隨處可見的招牌，一直被認為是「市容殺手」並飽受批評，沒想到，卻有國外網友認為這些廣告看板非常美，甚至稱想因此再訪。文章一出，引發討論。

一名來自國外的「背包客」日前在Reddit上發文表示「美麗的廣告板，我想要再去一次台南。」並貼出一張台南中西區西門路二段俗稱「銀樓街」的街景照片，照片中可見各式各樣招牌林立。

該名網友還表示，他希望不久的將來能再去台南和高雄，或是台灣東部，還問其他網友，如果他想搭乘火車環島台灣，需要多久的時間？

貼文PO出後引發熱議，網友紛紛表示：「美麗？？？」、「如果你看得懂這些招牌，你會感到惱火且開始忽略它們」、「你是認真的嗎？」、「台灣城市混亂的設計自有其美，層次豐富，充滿生活氣息。並非所有人都欣賞這種風格，甚至很多人都不喜歡」、「我所有的台灣朋友都非常討厭這些哈哈」。

對此，原PO則回應，他其實看得懂這些招牌，但還是覺得很美，因為在他的國家沒辦法看到這種招牌。針對有網友表示：「如果你喜歡這些標誌，你一定會喜歡香港。」他則回應：「不幸的是，霓虹燈廣告看板在最近兩三年內正在迅速消失。」

一名來自國外的「背包客」日前在Reddit上發文表示「美麗的廣告板，我想要再去一次台南。」並貼出一張台南中西區西門路二段俗稱「銀樓街」的街景照片。（取自Reddit）

