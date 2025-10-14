為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    網傳接種流感疫苗會得糖尿病 疾管署：錯誤訊息

    2025/10/14 18:13 記者林志怡／台北報導
    疾管署強調，接種流感疫苗並不會增加糖尿病風險。（資料照）

    流感持續處於流行期間，衛福部疾管署持續提供公費流感疫苗，今年公費流感疫苗已接種212萬劑，較往年更為踴躍，但有網路謠傳稱「接種流感疫苗會導致第一型糖尿病」，引起民眾不安。疾管署副署長曾淑慧強調，國際大型研究均已證實，流感疫苗並不會增加糖尿病風險。

    曾淑慧指出，疾管署自10月1日起提供公費流感、新冠肺炎疫苗，其中流感疫苗已接種212萬劑，較往年更為踴躍，疾管署也啟用開口合約，採購20萬劑流感疫苗，包括國光8萬劑，東洋、GSK、賽諾菲等廠牌各4萬劑，預計11月上旬前完全配送完畢。

    對於網路流傳「接種流感疫苗會導致第一型糖尿病」等說法，曾淑慧表示，這樣的說法是錯誤的，國際上已有許多大型研究證實，接種流感疫苗不會增加糖尿病風險，且流感疫苗可降低感染後住院、重症與死亡風險，是保護慢性病患與高風險族群的重要防線。

    曾淑慧呼籲，疫苗接種約需2週的時間才能獲得足夠保護力，請民眾儘早前往合約院所接種流感及新冠疫苗，另若出現危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫。

