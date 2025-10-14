高雄餐廳麻辣鍋驚見木塊，衛生局稽查開罰。（民眾提供）

高市衛生局今（14）日接獲檢舉，指小港區某餐廳的麻辣炒鍋內，竟有不明木塊在鍋內，衛生局立即派人稽查，業者坦承曾接獲消費者反應餐點內有異物，確認是該店木質夾子鬆脫掉入所致，已更新汰換，將依《食品安全衛生管理法》裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局今天表示，經派人至該餐飲店查察，現場檢視食材及成品未發現異物，烹煮器具完整無鬆脫，唯業者坦承曾接獲消費者反應餐點內有異物，確為該店木質夾子鬆脫掉入所致，已更新汰換。

此外，衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，針對現場冷藏庫無溫度指示器、員工物品未專區放置及從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局呼籲業者應依食安相關法規加強設施設備維護、從業人員教育訓練及衛生管理，以維護消費者食的安全。並提醒消費者，若對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。



