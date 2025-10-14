周春米授旗勉全運會選手再創佳績 屏東已兩金入袋

屏東縣全運會選手出征，縣長周春米期勉再創佳績。（記者葉永騫攝）

全國運動會將於18~23日在雲林縣舉行，縣長周春米今天授旗給屏東縣代表隊，預祝出征的代表隊選手旗開得勝，為縣爭光，帶領屏東隊突破佳績，今年屏東縣隊共有505人，參加29種競賽，部分賽事提前開賽，屏縣已奪得2金，成績斐然。

授旗典禮上，由周春米致贈運動服裝給武術選手劉菖閔，象徵選手們披上戰袍、蓄勢待發；並親自授旗，由拳擊選手賴主恩代表揮旗展現屏東隊氣勢高昂奪勝的決心。

請繼續往下閱讀...

縣長周春米表示，本屆屏東代表隊戰將雲集，已取得2面金牌，自由車選手蔡雅羽4日為屏東奪得首金，完成越野賽4連霸，隨後競技體操再傳捷報，林宜蓁在地板決賽為屏東拿下第2金；即將出賽的選手包括挑戰6連霸的拳擊勇士賴主恩、今年成都世界運動會獲得銅牌的武術選手劉菖閔，以及甫於今年世界競速溜冰錦標賽為台灣奪下金牌的屏東好手郭立陽、劉懿萱選手等，去年全運會奪得7金12銀14銅，共33面獎牌，期盼帶領屏東隊再創高峰。

排灣族拳擊勇士賴主恩今年將力拚全運會個人第6金的紀錄，他說：「心態要保持穩定，也不要太過於有得失心，把最好的狀態保留在比賽，希望拚出好成績！」。

競技體操拿下金牌的林宜蓁說，比賽時前3項有些失誤，所幸最後一項振作起來，零失誤拿下冠軍，這是她首次在全運會拿下金牌。

屏東縣全運會選手出征，縣長周春米期勉再創佳績。（記者葉永騫攝）

屏東縣全運會選手出征，縣長周春米授旗給賴主恩。（記者葉永騫攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法