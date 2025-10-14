玖壹壹、方季惟熱力開唱！10/18埔里山城演唱會音浪狂襲

埔里鎮公所將在10月18日首度舉辦埔里山城有聲演唱會，埔里鎮長廖志城（右三）邀請民眾免費同樂，體驗山城熱力四射的音樂饗宴。（埔里鎮公所提供）

南投埔里鎮10月18日晚間6點，將在當地知名地母廟第8停車場，首度舉辦音浪狂襲「山城有聲演唱會」，邀請「玖壹壹」、方季惟等知名歌手帶來熱力四射演出，尤其隔天適逢Puli Power埔里山城派對馬拉松，埔里鎮公所歡迎鄉親與跑友提前免費同樂，體驗埔里熱情開轟的「選手之夜」。

埔里鎮公所今為山城有聲演唱會暖身宣傳，邀請埔里在地「原動力樂團」提前現身演唱，此次表演卡司包括台灣天團「玖壹壹」、「軍中情人」方季惟、台語金嗓曾瑋中，紅人榜人氣王翁鈺均、療癒系好樂團，以及在地的驕傲「原動力樂團」等，從嘻哈、經典到台語流行，要打造屬於埔里的音樂狂潮。

埔里鎮長廖志城表示，此次首度舉辦「山城有聲演唱會」，民眾都能免費進場欣賞，盼讓更多人看見埔里的特色，帶動觀光與地方發展，尤其隔天埔里還有第10屆埔里山城派對馬拉松，將有超過4000名喜好路跑的民眾參加，因此前一晚的山城演唱會，就像是盛大的迎賓「選手之夜」，歡迎各地民眾、跑友一起來聽音樂，體驗埔里山城之美。

