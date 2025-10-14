高市文府國中獲雙獎肯定 展現AI時代自主學習新典範

高雄市文府國中獲雙獎肯定，展現AI時代自主學習新典範。（文府國中提供）

高市文府國中設計教學專案「AI媒體識讀」與「閱讀是一場可以一起玩的冒險」，從全國400件參賽作品中脫穎而出，榮獲「2025第五屆未來教育·臺灣100」入選肯定，2項課程兼具科技應用與人文關懷，展現學校在AI時代下推動自主學習與共融教育的成果。

校長林啟文表示，在科技革新的浪潮中，學校持續堅守教育的初心，培養學生的好奇心、思辨力與社會關懷，也確保每個學生都能成為能夠思考未來、改變世界的學習行動者，獲獎的第一項專案為「雙軌並進、思辨啟航」；第二項獲獎專案「閱讀是一場可以一起玩的冒險」，則將「雙語閱讀」與「主題探究」巧妙結合，將圖書館轉化為全校的學習場景。

請繼續往下閱讀...

校方表示由教育基金會主辦，表彰在AI時代中推動多元共融，以及自主學習實踐的「未來教育‧臺灣100」上週公布入選結果，今年以「AI時代、共融未來」為主軸，從全國400件創新教學專案中選出百件，文府國中憑藉2項創新課程設計專案脫穎而出，展現出中學教育現場創新能量與永續價值。

文府國中獲獎的第一項專案為「雙軌並進，思辨啟航：AI協作下的文府自主探究五年誌」，這是學校自109年起實施的校本必修課程。該課程以Big6資訊素養架構為核心，系統性地引導學生從問題定義、資料蒐集到成果發表，著重培養媒體識讀與批判思維能力。

第二項獲獎專案為「閱讀是一場可以一起玩的冒險」，則將「雙語閱讀」與「主題探究」巧妙結合，將圖書館轉化為全校的學習場景。

學校設計了如「奧運」、「鯨豚保育」、「臺灣特有種」、「失智症」等系列主題書展，學生透過任務解謎、雙語闖關、VR體驗與跨學科合作的方式，讓閱讀從被動接受轉化為主動探索，在這場學習的冒險中，學生從單純的解題者，成長為提問者、創作者與行動者。

高雄文府國中雙獎肯定展現AI時代自主學習新典範。（文府國中提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法