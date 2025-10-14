為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市文府國中獲雙獎肯定 展現AI時代自主學習新典範

    2025/10/14 17:52 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市文府國中獲雙獎肯定，展現AI時代自主學習新典範。（文府國中提供）

    高雄市文府國中獲雙獎肯定，展現AI時代自主學習新典範。（文府國中提供）

    高市文府國中設計教學專案「AI媒體識讀」與「閱讀是一場可以一起玩的冒險」，從全國400件參賽作品中脫穎而出，榮獲「2025第五屆未來教育·臺灣100」入選肯定，2項課程兼具科技應用與人文關懷，展現學校在AI時代下推動自主學習與共融教育的成果。

    校長林啟文表示，在科技革新的浪潮中，學校持續堅守教育的初心，培養學生的好奇心、思辨力與社會關懷，也確保每個學生都能成為能夠思考未來、改變世界的學習行動者，獲獎的第一項專案為「雙軌並進、思辨啟航」；第二項獲獎專案「閱讀是一場可以一起玩的冒險」，則將「雙語閱讀」與「主題探究」巧妙結合，將圖書館轉化為全校的學習場景。

    校方表示由教育基金會主辦，表彰在AI時代中推動多元共融，以及自主學習實踐的「未來教育‧臺灣100」上週公布入選結果，今年以「AI時代、共融未來」為主軸，從全國400件創新教學專案中選出百件，文府國中憑藉2項創新課程設計專案脫穎而出，展現出中學教育現場創新能量與永續價值。

    文府國中獲獎的第一項專案為「雙軌並進，思辨啟航：AI協作下的文府自主探究五年誌」，這是學校自109年起實施的校本必修課程。該課程以Big6資訊素養架構為核心，系統性地引導學生從問題定義、資料蒐集到成果發表，著重培養媒體識讀與批判思維能力。

    第二項獲獎專案為「閱讀是一場可以一起玩的冒險」，則將「雙語閱讀」與「主題探究」巧妙結合，將圖書館轉化為全校的學習場景。

    學校設計了如「奧運」、「鯨豚保育」、「臺灣特有種」、「失智症」等系列主題書展，學生透過任務解謎、雙語闖關、VR體驗與跨學科合作的方式，讓閱讀從被動接受轉化為主動探索，在這場學習的冒險中，學生從單純的解題者，成長為提問者、創作者與行動者。

    高雄文府國中雙獎肯定展現AI時代自主學習新典範。（文府國中提供）

    高雄文府國中雙獎肯定展現AI時代自主學習新典範。（文府國中提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播