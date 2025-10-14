綠島人瑞發3萬 敬老慰問金冠台東 台東市發5千百歲嬤開心數鈔

103歲王陳怨阿嬤收到重陽敬老慰問金，還開心點鈔。（台東市公所提供）

重陽節將至，綠島鄉可能是全國發放重陽敬老金最高的地方，只要設籍綠島的百歲人瑞都有3萬元慰問金。近來各公所陸續發放重陽節敬老慰問金，台東縣不少鄉鎮普遍加碼，東河鄉今年從300元變成1500元翻了5倍。

依全縣鄉庫排名，第一名的海端鄉今年90歲以上長者發2千元，池上鄉90歲以上1萬元，全縣第三富有的東河鄉表示，由於鄉庫有盈餘，加上鄉代們也認為300元慰問金實在太少，因此今年加碼每位老人1500元，縣府則為所有鄉鎮加碼每人500元。

綠島公所表示，2024年2月5日自治條例公布，在此以前是3千元，今年7月底放寬條件，分4級距，最低65至84歲為6千元，最高百歲人瑞3萬元，但須設籍綠島、且符合一定居住時間等條件。

日前喊出「海端統籌分配稅款比台東多」的台東市長陳銘風今也發送慰問金給百歲老人。他表示，台東市百歲老人發5千元，發得「還比海端多，期望成為海端楷模」。至於與其他鄉鎮相比，陳銘風說，全市有20138位老人，市公所須量力而為，去年加碼從8百變1千「整張大鈔，老人拿得也開心」，在窘迫的財政中讓老人能快樂、感受到尊重。

陳銘風市長今慰問最年長的是106歲的蔡耐冬阿嬤，雖然行動不便需坐輪椅，但仍精神抖擻，蔡阿嬤笑容滿面、感謝市長的問候。103歲的王陳怨阿嬤則精神奕奕、能自行站立，個性開朗活潑，還能開心數著紅包裡的鈔票，笑得合不攏嘴，王阿嬤不忘叮嚀市長與市公所同仁天氣炎熱要多補充水分，場面溫馨感人。

