「國際扶輪和平意象」開工典禮 澎湖女兒徐瑛琦扮幕後推手

國際扶輪和平意象開工典禮，由各界嘉賓共同主持。（記者劉禹慶攝）

國際扶輪台南和平扶輪社今（14）日在澎湖國際廣場，舉行「國際扶輪和平意象」開工典禮，澎湖縣長陳光復率領縣府團隊、澎湖縣副議長藍凱元、馬公市長黃健忠及澎湖縣秘書長鄭嘉薇等人出席，與扶輪社友及各界貴賓，共同見證這項象徵和平與團結的重要工程啟動。

「國際扶輪和平意象」外觀是圓形地盤，由3種設計的日晷合為一體、中間的和平鴿藝術造型塑像與一面國際扶輪和平意象所構成。幕後的催生者是台南市和平扶輪社長徐瑛琦，其父親徐阿信先生，出生於澎湖望安鄉將軍嶼，是高雄中區扶輪社第6屆社長；母親徐呂華照女士來自澎湖湖西鄉龍門港，徐瑛琦可說是道地的澎湖女兒。

請繼續往下閱讀...

陳光復表示，國際扶輪長期致力於公益服務與國際交流，不僅深耕地方關懷，更以推動世界和平為宗旨，實踐扶輪精神。他指出，澎湖以海為家，海洋所蘊含的「和平」與「包容」正是這座島嶼的特質，而縣府也以「和平共榮」為施政目標，持續打造安居樂業、幸福宜居的城市環境。

陳光復指出，他在上一任任內積極推動國際廣場闢建，現已成為澎湖的重要地標與活動場域，不僅是旅客造訪的觀光熱點，更是民眾休閒散步、親子遊憩的重要公共空間。他期待，「和平意象」於明年順利完工時，與各界再度齊聚敲響和平鐘，更期盼這座和平意象不僅成為觀光打卡的新亮點，更能成為連結澎湖與國際、傳遞和平精神的重要象徵。

澎湖女兒徐瑛琦，是國際扶輪和平意象幕後最大推手。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法