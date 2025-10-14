岡山魚市場增設第3台製冰機 漁業署補助7成經費

立委邱志偉（右1）協助岡山魚市場爭取增設第3台製冰機補助經費，漁業署同意補助7成、315萬元。（邱志偉服務處提供）

岡山魚市場有近百大盤商和400個攤商，是北高雄最重要的漁獲集散市場，目前僅有2台製冰機，立委邱志偉協助爭取增設第3台製冰機設備補助經費，漁業署同意補助7成、315萬元。

邱志偉表示，岡山魚市場5年前搬遷至現址後，攤商越來越多，目前有近百大盤商和400個攤商，是北高雄最重要的漁獲集散市場，凌晨時分人聲鼎沸。

他說，漁獲保鮮最重要就是要有充足的冰塊，目前岡山魚市場有2台製冰機，雖可應付每天攤商冰塊需求，但只要有1台製冰機故障，冰塊供應將立即吃緊，因此魚市場提報計畫，向漁業署爭取增設第3台製冰機經費補助。

岡山魚市場總經理沈益平指出，目前魚市場的製冰機幾乎不能故障，且需要全時運轉，才能供應充足的冰塊，否則魚市場的運作將受影響，漁業署核定增設製冰主機設備總經費450萬元，同意補助7成、315萬元，預計11月發包施工，年底完工，明年度就可有3台製冰機輪流製冰，冰塊供應會更餘裕。

