    首頁 > 生活

    台灣設計展在彰化》 限定款維力炸醬麵 每日500包在「這裡」送！

    2025/10/14 17:35 記者劉曉欣、顏宏駿／彰化報導
    維力炸醬麵工廠就在彰化田中，業者力挺台灣設計展「冠軍行」，推出限定款免費送。（彰化縣政府提供）

    「田中馬」必吃的維力炸醬麵，這次用送的！台灣設計展首次移師彰化，參觀人潮已破100萬人次，「彰化製造」的維力炸醬麵，也推出「彰化力」限定款，每天500包在高鐵彰化站旁的「冠軍行」展館免費送。

    經綠處表示，「冠軍行」在彰化高鐵站旁彰化國際展覽中心登場，展出在地彰化的冠軍產業，從保時捷到娃娃機，都有「彰化製造」的冠軍實力。現場展出1500萬元的保時捷跑車，可以看到改裝避震器與鍛造鋁圈的高超工藝力；還有新型機器人夾娃娃機可以體驗，原來全國7成以上娃娃機，都是「Made in ChangHua」。

    而「冠軍行」將每日送出「限定款」的維力炸醬麵500包，給參觀民眾的「早鳥禮」，台灣泡麵經典款的維力炸醬麵，工廠就設在田中鎮，年年都是田中馬拉松賽道上必吃的補給，這次「冠軍行」前進彰化國際展覽中心，該展館就是位於田中鎮，也讓維力公司主動提供設計展聯名款的「彰化力」包裝，用行動表達最強大的支持。

    不過，民眾拿到限定款的「彰化力」炸醬麵，有人直呼捨不得吃，要收藏起來做紀念。也有人想試試網路瘋傳的都市傳說的「維力炸醬麵加上士力架」的吃法，用「限定版」的炸醬麵來實現都市傳說，看看是不是會更加美味。

    限定版「彰化力」的維力炸醬麵，只在彰化田中「冠軍行」限量送。（彰化縣政府提供）

