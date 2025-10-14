2025桃園國際機場美食嘉年華開跑 吃美食享優惠、消費滿額贈好禮

機場公司今日於第二航廈舉辦「2025桃園國際機場美食嘉年華活動記者會」，舞者手持鹹酥雞、拉麵、雞蛋糕、鳳梨酥、珍奶等機場人氣美食熱舞，為活動炒熱氣氛。（記者朱沛雄攝）

2025桃園國際機場美食嘉年華暨年度「金饗獎」票選活動今（14）日開跑，旅客在活動期間可以透過Google Maps留下評論與評分，選出心目中最喜愛的機場美食。機場公司表示，除了機場餐廳在美食嘉年華活動期間推出多項專屬優惠，民眾在機場伴手禮商店消費滿300元，即可獲得精美伴手禮乙份，數量有限贈完為止。

機場公司今日於第二航廈舉辦「2025桃園國際機場美食嘉年華活動記者會」，宣布年度「金饗獎」票選活動熱烈展開。即日起至2025年12月15日，機場公司邀請旅客透過Google Maps留下評論與評分，從近80家餐飲與伴手禮品牌中，選出心目中最喜愛的機場美食。

機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場作為台灣的國際門面，一直致力於將台味美食推向世界。今年特別打造象徵機場最高榮譽的「金饗獎」，並結合國際常用的Google Maps平台設計評比活動，讓全球旅客都能看見桃園機場多元且豐富的「食」力。

記者會現場以創意開場秀揭開序幕，舞者手持鹹酥雞、拉麵、雞蛋糕、鳳梨酥、珍奶等機場人氣美食熱舞，為活動炒熱氣氛；啦啦隊人氣女神壯壯也擔任活動大使，分享私房美食推薦。機場公司董事長楊偉甫也換上「金饗獎」專屬廚師圍裙，化身星級廚師帶領大家試吃10間機場餐飲與伴手禮攤位。

機場公司指出，隨著國際航空旅運熱絡，桃園機場整體客運量上揚，2025年1月至9月累計旅客量已達3522萬人次，較去（2024）年同期成長5.24%；機場公司未來仍將積極優化餐飲與服務體驗，讓桃園機場成為旅程中最溫暖的起點與終點。

