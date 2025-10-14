南市國小學習網站驚見簡體字影片 陳怡珍促教育局全面盤點把關

台南市議員陳怡珍（右）今日質詢指出，有某國小的「學習中心」網站上，竟然出現簡體字教學影片，教育局長鄭新輝（左）答詢表示將會檢討改善。（圖擷取自南市議會質詢畫面）

台南市議員陳怡珍今（14）日於市議會質詢指出，近日有家長反映，在南市某國小的「學習中心」網站上，竟然出現簡體字教學影片，例如「如何折纸盒子简单折纸垃圾桶」等影片內容，點開連結後可以清楚看到整段教學皆以簡體字呈現，甚至附上中國的微信帳號。

陳怡珍強調，即便是學校自發製作的內容，市府教育局仍應負有監督及輔導責任。學校官網是公部門官方網站的一環，內容象徵公部門立場與教育品質，若出現來自中國簡體字影片或內容來源不明的素材，恐讓家長與學生產生誤解，也不符合教育單位應有的教材審慎原則。

請繼續往下閱讀...

陳怡珍表示，國小階段是語文與文化教育的重要啟蒙期，教材內容必須確保符合我國教育立場與文化價值。要求教育局應立即進行全面盤點，針對各校「學習中心」或延伸網站中所引用的影音、連結、教材內容，進行系統性檢視與輔導，避免因引用外部教學資源而誤植簡體字或不當內容。

對此，教育局長鄭新輝表示，中國簡體字素材內容出現在學校官方網站上確實不妥，會全面盤點各校官網及延伸網站中所有教材內容，並建立審核上架的標準機制。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法