二寶媽高鐵被舉牌? 陳世凱澄清是假的

台灣高鐵推動「寧靜車廂」，挨批仇視孩童，針對立委謝衣鳳指，有網友目擊一名二寶媽被要求降低音量，被迫帶著寶寶去車廂間安撫，網友怒轟這是「最爛政策」。交通部長陳世凱今（14日）說明，高鐵公司有調查過，證實「沒有這件事」。

台灣高鐵公司從上月底開始推動「寧靜車廂」，宣導不要在車廂內講電話、用3C產品有聲音要戴耳機，卻遭攻擊成嬰幼童和小孩也不能發出聲音，挨批仇視孩童。交通部長陳世凱今天強調，高鐵每個車廂都該是親子友善車廂。

陳世凱今天在立法院接受質詢，被問及高鐵寧靜車廂爭議，高鐵公司是否該獨立設置親子友善車廂？陳世凱表示，這部分要和高鐵公司討論，他可以和董事長史哲溝通，「但不一定要親子友善車廂，每一個車廂都要對親子是友善的，這樣才是正確的」。

立委謝衣鳳也提到，有網友在社群媒體上自稱，目擊一名獨自帶著兩個小孩搭車的二寶媽，在高鐵上被舉牌要求降低音量，被迫帶著寶寶去車廂間安撫，而大寶只能獨自待在座位上，讓網友怒轟這是「最爛政策」。

陳世凱指出，高鐵公司有調查過，證實「沒有這件事」，但陳世凱強調，據高鐵公司調查，民眾支持的是在高鐵上若要講手機、使用3C有聲音，不要吵到旁邊的人，但他也指出，在兒少部分可以做得更細緻、更細膩，這部分是高鐵要努力的，會要求高鐵做出精進方案。

