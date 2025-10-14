為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    二寶媽高鐵被舉牌? 陳世凱澄清是假的

    2025/10/14 17:27 記者吳亮儀／台北報導
    立法院院會，交通部長陳世凱備詢。（記者王藝菘攝）

    立法院院會，交通部長陳世凱備詢。（記者王藝菘攝）

    台灣高鐵推動「寧靜車廂」，挨批仇視孩童，針對立委謝衣鳳指，有網友目擊一名二寶媽被要求降低音量，被迫帶著寶寶去車廂間安撫，網友怒轟這是「最爛政策」。交通部長陳世凱今（14日）說明，高鐵公司有調查過，證實「沒有這件事」。

    台灣高鐵公司從上月底開始推動「寧靜車廂」，宣導不要在車廂內講電話、用3C產品有聲音要戴耳機，卻遭攻擊成嬰幼童和小孩也不能發出聲音，挨批仇視孩童。交通部長陳世凱今天強調，高鐵每個車廂都該是親子友善車廂。

    陳世凱今天在立法院接受質詢，被問及高鐵寧靜車廂爭議，高鐵公司是否該獨立設置親子友善車廂？陳世凱表示，這部分要和高鐵公司討論，他可以和董事長史哲溝通，「但不一定要親子友善車廂，每一個車廂都要對親子是友善的，這樣才是正確的」。

    立委謝衣鳳也提到，有網友在社群媒體上自稱，目擊一名獨自帶著兩個小孩搭車的二寶媽，在高鐵上被舉牌要求降低音量，被迫帶著寶寶去車廂間安撫，而大寶只能獨自待在座位上，讓網友怒轟這是「最爛政策」。

    陳世凱指出，高鐵公司有調查過，證實「沒有這件事」，但陳世凱強調，據高鐵公司調查，民眾支持的是在高鐵上若要講手機、使用3C有聲音，不要吵到旁邊的人，但他也指出，在兒少部分可以做得更細緻、更細膩，這部分是高鐵要努力的，會要求高鐵做出精進方案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播