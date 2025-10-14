新北議員批「婚育宅」政策換湯不換藥 籲比照中央設專戶

新北城鄉發展局長黃國峰說，目前新北持續興建社宅，也希望中央要釋放戶數出來。（記者羅國嘉攝）

新北社會住宅針對結婚、生育家庭放寬加籤機制，希望增加中籤機會，但新北市議員山田摩衣今（14）日在議會質詢指出，中央政策明確規定社會住宅中應切出20％戶數，專供結婚或育有子女的青年家庭入住，新北市卻與中央規範差異甚大，如果去抽板橋府中社宅，中籤率還是不到10％，恐讓青年家庭「看得到、吃不到」；城鄉發展局長黃國峰說，目前新北持續興建社宅，也希望中央要釋放戶數出來。

山田摩衣指出，新北市僅以「放寬加籤機制」替代，每名子女多一支籤，最多3支。她批評「看似加碼，其實只是換湯不換藥。」青年仍須與中低收入戶、身心障礙者等弱勢族群一同抽籤，實際入住比例未提升，形同「政策表面化」，甚至可能引發族群心理不平衡。

山田摩衣表示，若新北能比照中央規定切出20％社宅作為婚育宅，依現有規模應至少提供1368戶，才能讓青年家庭有實際入住機會、敢結婚、敢生孩子。然而目前社宅中籤率差距懸殊，板橋府中青年社宅僅78戶，中籤率更低至2.3％。即使以「三籤乘三倍」計算，中籤率仍不到一成，「青年要抽到、比中樂透還難。」

山田摩衣強調，若市府真心要解決少子化問題，不能只在加籤上做表面修飾，而應展現政策魄力，建議規劃專屬婚育宅戶數、提升整體社宅供給量、讓青年家庭真正能住得進去。要求城鄉局於2週內提出「新北婚育宅規劃報告」及「未來社宅興建期程」具體方案，避免「婚育宅」淪為口號與宣傳，強調市府應以實際作為回應青年成家困境。

黃國峰說，目前沒有獨立針對婚育提供社宅，主要是因為需求量很大，目前新北持續興建社宅，也希望中央要釋放戶數出來。

