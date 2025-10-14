為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南企業攜手捐贈百萬元寢具物資 助花蓮災民重建

    2025/10/14 17:14 記者王姝琇／台南報導
    立委林俊憲、前議員呂維胤攜手家具業者捐贈床墊助花蓮災區重建。（記者王姝琇攝）

    協助花蓮光復災民重建家園，立委林俊憲與台南市前議員呂維胤號召企業響應「重建同行，物資傳愛」。媒合贊助物資有床墊50張、床底50組、冬夏兩用被200件，總價約100萬元，由「愛睏爸床墊」協助統籌運送。

    林俊憲表示，此次花蓮光復的災情，讓許多居民的居住條件受到嚴重影響。這次結合台南在地業者的力量，希望傳達來自台南的溫暖，讓花蓮鄉親在災後復原的道路上不孤單。很感謝愛心企業的熱情響應、伸出援手，將會讓資源能迅速送達需要的家庭手中，並持續關注災區需求，媒合更多資源投入災後重建。

    此次活動捐贈由愛居居家展覽館、尼爾精品傢俱、普瑞思名床、普蘿精品傢俱、尚品傢俱行等在地家具業者共同參與，贊助物資包括床墊50張、床底50組、冬夏兩用被200件，總價值約100萬元，將由「愛睏爸床墊」協助統籌運送，將愛心物資親送至花蓮光復鄉受災居民手中。

    捐贈物資發起人董事長鄭名宏表示，災區重建除了房屋修復，更重要的是讓居民都能安心休息、重拾生活步調。「希望這些床墊與寢具能帶給花蓮鄉親實際的溫暖與力量，讓大家早日回到安定的生活。」

    呂維胤表示，每一張床墊、每一件被子，都是台南對花蓮的關懷與善意，希望透過次次活動凝聚更多企業與社會力量，讓善意不斷循環，讓溫暖持續延伸。

