馬公市立幼兒園700人秋季郊遊 依各分班特色規劃活動

馬公市長黃健忠，參加馬公市立幼兒園秋季郊遊暨戶外教學活動。（馬公市公所提供）

馬公市立幼兒園於今（14）日舉辦秋季郊遊暨戶外教學活動，共計約700人參與，包含幼兒、園內教職員工團隊及家長志工。師生與家長攜手走入自然與社區，讓學習場域從教室延伸至生活環境，展現寓教於樂的教育精神。

此次活動依各分班特色規劃：園本部及澎南分班的大、中、小班幼兒前往林投公園，透過自然環境中的遊戲啟發觀察力與體能；澎南分班幼幼班則移師至園本部園區，藉由滑梯及團體活動增進生活經驗與同儕互動；東衛分班則走入湖西鄉南寮社區，由導覽老師引導孩子認識聚落特色、傳統建築與地方文化。

園長吳麗靜提到，戶外教學是幼兒園課程的重要一環，不僅能拉近孩子與自然的距離，也能在遊戲過程中啟發感官經驗與探究精神。她認為，這樣的學習方式有助於幼兒養成尊重生命、愛護環境與珍惜資源的態度，對品格教育帶來正向助益。

馬公市長黃健忠強調，學前教育應以遊戲與探索為核心，帶領孩子親身體驗生活環境，從中培養觀察力、合作精神與社會責任感。他特別感謝幼兒園教職員工的悉心規劃，以及家長志工的積極參與，使活動能順利推展。黃市長指出，戶外教學能把日常生活與學習緊密結合，不僅是一場遊戲體驗，更是培養生活能力與建立價值觀的重要過程。期盼未來能繼續推動此類活動，使幼兒在自然與文化薰陶下奠定良好的基礎

幼童是國家未來主人翁，黃健忠與幼童共同享受美味佳餚。（馬公市公所提供）

