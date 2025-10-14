台南私幼助理教保員IG辱童 教育局介入調查、園方火速解職

台南市一間私立幼兒園傳出老師在個人社群平台貼出園內幼童照片及侮辱性字眼形容，南市教育局獲悉後已介入依法處理。（記者洪瑞琴攝）

台南市一間私立幼兒園傳出老師在個人社群限時動態中，貼出園內幼童照片並以「死小孩」、「生番」等侮辱性字眼形容，引發網友與家長群起譴責。南市教育局今（14）日表示，該行為屬不當揭露幼童影像，已會同社會局介入調查，將依法追究責任。

園方指出，涉事的陳姓助理教保員確有於個人IG發表不當言論並上傳孩子照片，事發後教育局與社會局人員今日已到園稽查。園方強調，雖該帳號屬個人私領域，但內容確實不當，已要求該員關閉帳號並立即辦理離職。園方也表示，將加強教職員工媒體素養與職業倫理教育，避免類似事件再度發生，並向家長深表歉意。

事件曝光後，網友在社群留言痛批「不配為人師表」、「孩子不該被羞辱」，也有家長氣憤表示，「教育應以尊重為起點，老師怎能拿孩子出氣？」不過，也有少數聲音認為，若單純為私人情緒發洩尚可理解，但公開附圖嘲諷幼童，造成二次傷害，實在難以接受。

教育局主秘陳宗暘指出，該助理教保員涉嫌將幼童影像後製並加入不當字眼，再公開發布至社群平台，已屬「不當揭露兒童影像」行為。教育局已蒐集相關證據，交由調查小組釐清是否違反《幼兒教育及照顧法》與《兒童及少年福利與權益保障法》。同時，也將一併了解該員在園內任職期間是否曾有其他不當對待幼童情形。

陳宗暘強調，即使涉事人員已離職，教育局仍會依法追查其任職期間的行為責任，絕不容許任何違反專業倫理、侵害幼童權益的情事發生。

