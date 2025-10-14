為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化淨灘發現珍稀寶貝 古董「徠卡M3」從廢物堆中救回

    2025/10/14 17:20 記者劉人瑋／台東報導
    古董級徠卡相機被尋獲。（民眾提供）

    「書中自有顏如玉，沙灘自有徠卡機。」彰化縣有鳥會辦理淨灘，想不到參加的小朋友高舉一台相機大喊「老師！我撿到這個」就順手要將相機丟進垃圾袋中，鳥會成員大喊「等一下！」要學童手下留機，一看竟是古董級的徠卡M3相機。幸好透過臉書社群協尋，失主4個小時後就出面認領。

    事發地點是在彰化伸港海灘，據了解，失主是在12日在海邊拍夕陽時，發現背包突然變輕，這才曉得背包拉鍊大開，相機、底片全掉出來，急忙返回尋找卻只找到底片，今鳥會在淨攤時則被參與的國小生拾獲，並打算丟進垃圾袋中，結果被帶隊老師急忙阻止。

    帶隊老師說，雖自己拍照並未著迷相機，但「這機身一看就不簡單」，不僅是旁軸機，古樸機身切削設計看似簡單，卻蘊含極精密的工業技術，翻到機頂一看到鐫刻「Leica M3」字樣，「還好沒丟，嚇出一身冷汗」。

    據「骨灰級」攝影玩家表示，M3是首款有過片扳手相機，以往都是旋鈕式、十分耗時，「轉半天才換下一格底片可供拍攝，也不知道有沒有轉到位」，另外它又是首台插刀式（bayonet）卡口，在此以前相機鏡頭都要像擰螺絲一樣扭進機身中，「這台相機有劃時代意義，加上又是古董，價格難以衡量」。

    老師將照片發於臉書並試圖尋找失主，由於本身是古董機，但背帶新穎看來是玩家所有，雖終將會送交警方，但打算先幫忙洗出其內照片「以圖追人」，如此找到失主機會更高。但很正常的，完全沒有一位網友發聲「交給警方」，倒有「看看失主有沒有躺在附近」的推測，更多的是「我也要去淨灘！」。

    經過4個小時，透過老師的臉書好友轉貼，另名彰化網友出面承認自己是失主並張貼出與拾獲相機一模一樣照片，同時還私訊帶隊老師並回答出正確機身序號。這名老師表示，物歸原主雖然讓部分朋友感到遺憾，但有不少人向自己聲稱「突然覺得地球需要我」、「我也要淨灘」，這或許也是不錯的結果。

