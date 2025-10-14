為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北議員籲加速關渡新橋規劃 另檢討電動機車補助

    2025/10/14 16:51 記者羅國嘉／新北報導
    新北市工務局長馮兆麟回應，關渡新橋已完成廠商決標，將重新評估路線及工程經費，並爭取前瞻預算辦理。（記者羅國嘉攝）

    新北市工務局長馮兆麟回應，關渡新橋已完成廠商決標，將重新評估路線及工程經費，並爭取前瞻預算辦理。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員陳偉杰今（14）日在議會質詢時，針對「關渡新橋」及「電動機車補助」兩大議題提出建言，指關渡新橋是疏解淡北車流的重要建設，市府應明確說明改善內容與時程；同時，電動機車補助申請率偏低，顯示宣導與制度設計仍待加強。工務局長馮兆麟回應，關渡新橋已完成廠商決標，將重新評估路線及工程經費，並爭取前瞻預算辦理；環保局長程大維則說，受燃油機車低價競爭影響，後續將檢討並調整方案。

    陳偉杰指出，關渡新橋原為分流淡北地區車流、紓解交通壅塞的重要建設，但目前市府僅表示將先從市道103號改善著手，卻未明確說明改善內容，包括是否納入路幅拓寬、路口優化及號誌系統調整。該工程涉及交通局、工務局與台電等單位，應建立跨局處協調平台並明確編列預算，以免影響工程進度。

    陳偉杰表示，市府承諾於2025年底前完成的「淡水河兩岸幹線路網平衡可行性策略評估」，要求交通局盡速召開階段性審查與地方座談，並在評估後提出可行性研究與環評時程，確保關渡新橋啟用後不致造成八里龍米路及淡水市區交通回堵。

    工務局長馮兆麟回應，現地電桿及變電箱設計已調整完成，成蘆橋銜接高架路段規劃預計明年上半年完成，將與國土署爭取前瞻計畫經費辦理；關渡新橋部分已完成廠商決標，因原規劃年代久遠，新廠商將重新評估路線，初估費用約60餘億元，主要增加於隧道段工程，另也考慮採用繞經觀音山、增加平面段的第四方案納入評估。

    在環保議題方面，陳偉杰指出，「汰舊換新電動機車補助方案」推動成效不佳，截至昨日，新購補助名額1.2萬個中僅901人申請，即便早鳥加碼3000元，申請人數也僅4615人，顯示宣導不足、行政程序繁瑣，建議市府應調高補助金額並簡化作業流程，以提升民眾申請意願。

    環保局長程大維回應，燃油機車廠商今年推出不少低價新款車行搶市，影響運具電動化進程，會再評估各項改進方案。

