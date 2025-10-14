為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    好市多烤雞縮水還漲價？ 網掀正反論戰

    2025/10/14 17:16 即時新聞／綜合報導
    有網友發現原先8入的烤雞大腿，悄悄的變成4入包裝，仔細一算價格變貴了。（取自臉書）

    有網友發現原先8入的烤雞大腿，悄悄的變成4入包裝，仔細一算價格變貴了。（取自臉書）

    美式賣場好市多（Costco）的烤雞大腿一直是許多人心中CP值高的熱食，近日有網友表示，發現原先8入的烤雞悄悄的變成4入，算一算好像變貴，貼文一出有網友認同漲價一說，也有網友認為8隻吃不完，4隻對小家庭說剛剛好，引起正反論戰。

    網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出烤雞大腿又變小袋，4入裝198元，算算好像越來越貴，覺得嚇一跳，並且標註是在新竹店買的。有網友說高雄大順、台南也是4入裝，不過網友說台北、汐止、新莊、內湖、北台中還是8隻裝，沒看過4隻裝的。

    一派網友認為，原先8入359，平均1隻44.8，而4入裝平均1隻49.5元，直呼「變貴了」、「什麼都漲什麼都縮水，什麼都正常」、「今年雞肉、豬肉都很貴」、「漲聲響不停」。

    而也有網友認為「最起碼4隻負擔也沒有那麼大」、「終於小包裝了」、「終於可以一次吃完了」、「覺得剛好」、「這樣反而會想買」、「對小家庭真的比較友善，一餐解決」。

