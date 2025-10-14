應徵者「常上網發抱怨」面試秒淘汰！ 人資被全網砲轟急刪文封帳

近日一篇自稱「人資派遣公司」撰寫的貼文，在社群平台Threads被瘋傳。（圖擷取自@work_in.top1 Threads）

近日一篇自稱「人資派遣公司」撰寫的貼文，在社群平台Threads被瘋傳，公司小編在文中宣稱，哪怕應徵者履歷再漂亮，只要被人資看到應徵者在社群帳號「常發抱怨文」，就會將他秒淘汰，呼籲所有應徵者務必注意網路形象，該文一出，反引發大批網友與其他同行砲轟，甚至挖出多次違反勞基法的紀錄。

據了解，一支主打連結人才與企業快速媒合、名為「○○國際派遣」的Threads帳號，日前帳號小編發文指出，「身為人資，我必須說一件事︰奉勸大家不要隨便在網路上留言，真的會影響你的工作機會」，並提到應徵者的履歷是可以透過事前包裝，但是在個人社群帳號發布的貼文，更能反映出應徵者的「態度」。

小編強調，「如果一個人整天發負面抱怨文，或常在別人貼文底下酸言酸語，不管履歷寫得再漂亮，通常都會直接被淘汰」，另外還給一個小提醒，指出如果應徵者想要獲得加分，還請多加注意自己的「網路形象」。該文吸引許多網友關注與上千則留言，甚至被分享至其他社群平台，然而瘋傳原因全是被一面倒怒轟與吐槽。

網友們狠嗆，「這種人資真的就是吃飽太閒」、「現在連當個人資都能優越喔」、「現在是不是流行HR出來發文燒自己啊？」、「當人資當到以為自己是秦始皇了呢」、「人資最容易有這種惡癖，奴隸為難奴隸」、「一個領薪水的人資搞得好像幾百億企業是你經營的」、「那我是不是應該要感謝你示範一次給大家看？」、「人資說穿了也只是領薪水的，跩個258萬，我還以為是老闆咧」。

也有看不下去的其他公司人資或管理層留言吐槽，「身爲老闆，我必須跟你各位很老實的報告一件事：請人資不要再假借公司名義，去限制任何人的言論自由！」、「我不會建議公司請這種人資，與其花時間去搜尋應徵者在社交媒體的留言，不如去找些正經事做」；還有網友跳出來控訴，自己就是被人資搜尋社交媒體發言，結果面臨惡意資遣，為此痛斥，「真的很想問，為什麼不能發文？影響公司了嗎？」。

此外，還有不少網友以原文的Threads帳號名字「○○國際派遣」進行搜尋，結果發現這間公司在台灣勞動部的「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」中，有多次違反《勞基法》的紀錄。隨著文章在網上發酵，目前「○○國際派遣」已將引發爭議的文章刪除，甚至疑似封鎖或刪除Threads帳號。

