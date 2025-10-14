新北金山市場改建地主怨「不顧生計」 市場處：依法協調

新北市金山區第一公有零售市場將進行改建，有私有地主反對新北市市場處取得用地。（記者黃政嘉攝）

新北市金山區第一公有零售市場設置40餘年，鑒於設施老舊、街道狹窄，新北市政府市場處籌辦該市場改建案，基地範圍內10筆公有地，並將取得8筆私有地蓋新市場大樓，目前在進行私有地協議價購階段，日前已辦理2次用地取得公聽會，但私地主黃先生投訴本報，質疑市場改建的必要性與安全性，他強調，市場地佔約96％，市場改建就在既有市場地進行，市府別強徵另外4%私有地。

市場處對此回應，依建築技術規則等相關建築法規，市場需接壤相鄰中山路（計劃道路）的土地，以利設置市場大門及停車場出入口，故需以協議價購方式取得臨中山路之8筆私有地；因須符合建築法及實務建物基本樣態，而進行金山市場相鄰8筆私人土地取得，非與民爭利，另因本案涉及私人土地取得及地上物拆除，故將依法補償。

黃先生在金山區中山路的五金行已開店逾50年，他說，近日私有地主不斷收到市場處說明取得用地方式的公文，但沒有與地主溝通的誠意，他質疑，市場處提了多年的建物氯離子超標，想改建市場，就不顧私有地民眾的生計，侵害居民賴以為生的店面攤位，而絕少提到拆遷補償安置措施，他強調，市場改建蓋地下停車場，地基有數條1到2公尺的排水重要溝渠，連接大排水溝渠金包里溪，除非改道，否則建不了，一但開挖，恐造成金包里街經營逾100年店面、中山路50、60年店面建築龜裂，甚至倒塌。

黃先生也提到，多數地主不是很樂意被徵收，金山市場改建後，攤位將比現在增加約3到4倍，但現今人口愈來愈少，市場平日開攤僅3、4成，假日約5、6成，未來建新大樓，有成為華而不實的蚊子館疑慮，「是嫌人民納稅金太多？」

黃先生還說，市場處公文明示徵收土地無低收入戶情況，但他指出，欲徵收戶籍地有1中低收入戶，已設籍10幾年以上，以開檳榔攤維生，打臉承辦人員，「這麼草率，叫這些地主，如何放心把現有權利讓渡出去？」說將依規定安置，也沒說明會怎樣處理。

市場處表示，金山第一公有零售市場設立於1978年，迄今近50年，鑒於設施老舊、街道狹窄，且因耐震力不足、氯離子過高，已於內政部「建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統」中列管，並需於今年底前停用金山公有市場，為容納現有138攤位，市府將以原地改建方式辦理，規劃地上3層、地下1層建物。

市場處也說明，為順利完成私有地協議價購，今年7、9月已辦理2場公聽會，目前協調已取得逾半數地主同意，後續將再持續溝通，待協議價購資料經開會審查後，將安排協議價購說明會；市場興建部分，委託建築規劃設計服務案已於9月啟動規劃設計，預計明年3月拆除既有市場；中低收入戶一事，將再與地主了解。

