    高樹鄉東興村蓋第二座納骨塔 村民赴鄉公所抗議

    2025/10/14 16:50 記者葉永騫／屏東報導
    高樹東興自救會村民到鄉公所陳情抗議興建納骨塔。（記者葉永騫攝）

    高樹鄉東興村設立第2座納骨塔引起東興村民的抗議，今天數十位自救會村民到高樹鄉公所陳情，要求停止興建，高樹鄉公所祕書梁達鳳接受陳情書後表示，該案經過多方的考量評估，辦過地方說明會也經過法定程序，預計11月發包，請鄉親多加理解。

    高樹鄉納骨塔原本在南區及北區各有一座，但已不敷使用，高樹鄉公所先在南區興建第三座，預定在北區的東興村蓋第四座，但東興村民認為，東興村蓋二座納骨塔太超過，要求將納骨塔改在火葬場附近。

    東興自救委員會發起人楊佳富表示，東興村興建第二座納骨塔、樹葬區，只有在地方舉辦一次說明會，村民在今年6月就曾向鄉公所、代表會遞交過超過300名村民反對蓋第二座納骨塔的立場，因為鄉公所沒有正面回覆所以成立自救會，今天到鄉公所陳情，希望鄉公所改變計畫，縣議員宋麗華等人也前往關切，陳情書則由鄉公所祕書梁達鳳代表接受。

    梁達鳳說明，興建納骨塔是迫切且必要的公共設施，因為目前已沒有地方可以容納了，所以鄉公所在去年5月開始規畫並獲得縣府同意，預定今年11月招標，採取最有利標的方式辦理，工期預計1年2個月完成，鄉公所都有經過整體的考量，會聘請專業委員協助督導，以確保工程安全的優良，以回應鄉親的期待。

    高樹鄉公所祕書梁達鳳接下自救會的陳情書。（記者葉永騫攝）

    第二座納骨塔預定建在第一納骨塔附近。（記者葉永騫攝）

