農民新好幫手! 台中農改場成功篩選4好菌 助蔬菜力抗極端氣候

台中農改場篩選出4株好菌，讓蔬菜更耐極端氣候。（記者楊媛婷攝）

為緩解極端氣候對作物產量與品質的衝擊，農業部台中農業改良場近年積極推動氣候調適相關研究，並聚焦於微生物應用技術之開發，該場透過系統性平台，成功篩選出4株具功能性的優良菌株，讓蔬菜在淹水、乾旱、高溫等情況下，產量增2到5成。

隨極端氣候已成日常，旱澇加劇下，影響蔬菜等農作物產量，台中場表示，過去農民遇到氣候逆境時，產量大減，或者只能提早採收，但蔬菜賣相等都會被影響，台中場場長楊宏瑛表示，該場和中興大學與農科院共同成立「耐候微生物機制篩選平台」，篩選出4株具潛力的功能菌株與微生物，分別是木黴菌TCT768、地衣芽孢桿菌TCLigB、液化澱粉芽孢桿菌Tcba05及鏈黴菌TCSF7-6，這些菌株應用在大宗蔬菜如大白菜、高麗菜，或短期葉菜類如小白菜等，都大幅增加存活率，減少夏季大白菜生長時，因高溫導致的褐化率3成以上。

相關微生物都已商品化，並技轉給廠商，彰化永靖同盛果菜生產合作社使用該菌株生產有機蔬菜，主要供應大全聯等通路，該合作社經理詹雅婷表示，使用這些菌株後，產量明顯增加也穩定，更可穩定供貨，蔬菜使用這些菌株後，口感更脆嫩，甚至吃來還會回甘。

台中農改場研究員陳俊位表示，使用這些微生物栽種的蔬菜，儲架壽命更拉長，以小黃瓜來說，原本採收後冷藏只能放2週的小黃瓜，拉長到可冷藏儲放1個月。

楊宏瑛表示，下一階段將篩選出適合用在果樹的益生菌株，目前已初步選出，計畫用於木瓜果樹、荔枝樹抗寒。

使用好菌的小白菜頭好壯壯。（記者楊媛婷攝）

