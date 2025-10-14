為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    農民新好幫手! 台中農改場成功篩選4好菌 助蔬菜力抗極端氣候

    2025/10/14 16:35 記者楊媛婷／台北報導
    台中農改場篩選出4株好菌，讓蔬菜更耐極端氣候。（記者楊媛婷攝）

    台中農改場篩選出4株好菌，讓蔬菜更耐極端氣候。（記者楊媛婷攝）

    為緩解極端氣候對作物產量與品質的衝擊，農業部台中農業改良場近年積極推動氣候調適相關研究，並聚焦於微生物應用技術之開發，該場透過系統性平台，成功篩選出4株具功能性的優良菌株，讓蔬菜在淹水、乾旱、高溫等情況下，產量增2到5成。

    隨極端氣候已成日常，旱澇加劇下，影響蔬菜等農作物產量，台中場表示，過去農民遇到氣候逆境時，產量大減，或者只能提早採收，但蔬菜賣相等都會被影響，台中場場長楊宏瑛表示，該場和中興大學與農科院共同成立「耐候微生物機制篩選平台」，篩選出4株具潛力的功能菌株與微生物，分別是木黴菌TCT768、地衣芽孢桿菌TCLigB、液化澱粉芽孢桿菌Tcba05及鏈黴菌TCSF7-6，這些菌株應用在大宗蔬菜如大白菜、高麗菜，或短期葉菜類如小白菜等，都大幅增加存活率，減少夏季大白菜生長時，因高溫導致的褐化率3成以上。

    相關微生物都已商品化，並技轉給廠商，彰化永靖同盛果菜生產合作社使用該菌株生產有機蔬菜，主要供應大全聯等通路，該合作社經理詹雅婷表示，使用這些菌株後，產量明顯增加也穩定，更可穩定供貨，蔬菜使用這些菌株後，口感更脆嫩，甚至吃來還會回甘。

    台中農改場研究員陳俊位表示，使用這些微生物栽種的蔬菜，儲架壽命更拉長，以小黃瓜來說，原本採收後冷藏只能放2週的小黃瓜，拉長到可冷藏儲放1個月。

    楊宏瑛表示，下一階段將篩選出適合用在果樹的益生菌株，目前已初步選出，計畫用於木瓜果樹、荔枝樹抗寒。

    使用好菌的小白菜頭好壯壯。（記者楊媛婷攝）

    使用好菌的小白菜頭好壯壯。（記者楊媛婷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播