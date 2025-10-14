外牆安全申報僅3成 北市議員促縮短展延天數 建管處擬分級裁罰

外牆磁磚掉落意外傷人事件頻傳，圖為北市松江路某大樓外牆磁磚掉落，砸中經過的男童。（資料照）

外牆磁磚掉落意外傷人事件頻傳，台北市現行規定屋齡30年、11樓以上商業區建物，應於2026年底完成外牆安全診斷申報。議員林亮君今表示，目前尚餘564棟要申報，民眾申報後還會展延，導致完成修繕期程遙遙無期；據統計，2022年至今年申報案件，每4案就有1案申請展延，平均延近500天，要求縮短展延天數、研擬落實罰款機制並提高補助上限，加速進程。建管處長虞積學回應，從2023年公告至今，前段時間以輔導、宣傳政策為多，未來將採分級裁罰，2個月制定裁處標準。

林亮君於議會工務部門業務質詢指出，申報只是邁向安全的起點，全市有913棟建物應申報，349棟已申報、564棟未完成申報，如欲在明年底達標，平均1個月要申報40棟，堪稱不可能的任務。現行規定申報後，需於期限內完成修繕，然而實際狀況是管委會與所有權人喬不攏等因故展延，整體修繕期程越拉越長，過程中可能發生意外。

林亮君提到，2022年至今年「外牆申報後未修繕案件辦理情形清冊」顯示，諸多案例申報後有半年至一年的期限可修繕，已申報者168件中，有46件申請展延修繕，佔比四分之一，進一步了解發現，部分大樓考量修繕外牆之餘，順道進行拉皮工程，因此申請展延，部分長達近500天、甚至還有1000多天，太過寬鬆，按照這樣的進度，很難保障市民安全。

她建議，市府應縮短案件展延天數，研擬罰款機制，先罰款再展延，使罰款成為管委會、區權會形成修繕共識的推力，以及建管處外牆修繕補助費用，改採百分比並提高補助上限，另希望如果遇到缺工、缺料等不可抗力因素，過渡期間先要求加強防護，避免展延過程中發生意外。

虞積學回應，從2023年公告外牆安全診斷申報規範至今二年多，前段時間以輔導、宣傳政策為多，今年起逐步傾向開始以裁罰為主，目前申報率僅3成，明年底欲達標「很困難」，為了避免讓民眾以為早、晚申報無區別，接下來將公告分級裁處機制，越早申報者，展期機會較多、裁處起罰金額也較低；越晚申報者，可能不同意展期、裁罰強度也會提高，預計2個月內提出具體裁罰方案。

未來針對展期部分，會要求提報更具體的項目，包括說明原因、經費、工作期程，嚴格把關展延期限；至於外牆修繕補助，局部修繕從10萬元調整至20萬元，7月也與都更處合作，只要符合免辦變更許可的建物外牆修繕，可檢具建管處備公文向更新處申請C套餐補助（500萬元至700萬元）。

台北市政府建管處長虞積學。（記者董冠怡攝）

