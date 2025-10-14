為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    藍委質疑長榮空姐病逝「制度殺人」 洪申翰：強化專案勞檢

    2025/10/14 16:41 記者謝君臨／台北報導
    勞動部長洪申翰（左）答詢，會和相關機組員、工會訪談，整了解狀況，也會強化專案勞檢，督促長榮公司和公會好好協商。（記者王藝菘攝）

    勞動部長洪申翰（左）答詢，會和相關機組員、工會訪談，整了解狀況，也會強化專案勞檢，督促長榮公司和公會好好協商。（記者王藝菘攝）

    長榮航空孫姓空服員抱病執勤，返台後住院離世。國民黨立委萬美玲今質詢時，提及此事恐為制度殺人，詢問後續檢討事宜。勞動部長洪申翰說，勞動部非常重視此一議題，不會只聽公司一方之言，未來會和相關機組員、工會進行訪談，完整了解狀況，也會強化專案勞檢，督促公司和公會好好協商。

    立法院今天續邀請行政院長卓榮泰率部會首長施政總質詢。萬美玲質詢長榮航空空服員不幸離世一事，她說，網路上討論得沸沸揚揚，指此事恐為制度殺人，自己接獲陳情與檢舉，這或許並非個案，很有可能是因為制度，不敢生病，生病不敢請假，不然績效排名在職級別會倒數，影響年終考績、福利等。

    洪申翰說，現在還在調查當中，勞動部非常重視此一議題，不會只聽公司一方之言，未來會和相關機組員，包括工會等進行訪談，了解完整狀況。

    萬美玲指出，空服員們覺得非常痛苦，不敢生病請假，這是什麼樣的職場，希望院長、部長徹查，不是只查這個個案，要看制度面發生什麼問題，這麼辛苦的空服員健康亮紅燈，公司、勞基法卻無法支持，罰錢對公司來說不痛不癢，應深切檢討，會後請部長提供報告和說明。

    洪申翰強調，後續會強化專案勞檢，督促公司應該和公會好好協商。

    國民黨立委萬美玲質詢。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委萬美玲質詢。（記者王藝菘攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播