藍委質疑長榮空姐病逝「制度殺人」 洪申翰：強化專案勞檢

勞動部長洪申翰（左）答詢，會和相關機組員、工會訪談，整了解狀況，也會強化專案勞檢，督促長榮公司和公會好好協商。（記者王藝菘攝）

長榮航空孫姓空服員抱病執勤，返台後住院離世。國民黨立委萬美玲今質詢時，提及此事恐為制度殺人，詢問後續檢討事宜。勞動部長洪申翰說，勞動部非常重視此一議題，不會只聽公司一方之言，未來會和相關機組員、工會進行訪談，完整了解狀況，也會強化專案勞檢，督促公司和公會好好協商。

立法院今天續邀請行政院長卓榮泰率部會首長施政總質詢。萬美玲質詢長榮航空空服員不幸離世一事，她說，網路上討論得沸沸揚揚，指此事恐為制度殺人，自己接獲陳情與檢舉，這或許並非個案，很有可能是因為制度，不敢生病，生病不敢請假，不然績效排名在職級別會倒數，影響年終考績、福利等。

洪申翰說，現在還在調查當中，勞動部非常重視此一議題，不會只聽公司一方之言，未來會和相關機組員，包括工會等進行訪談，了解完整狀況。

萬美玲指出，空服員們覺得非常痛苦，不敢生病請假，這是什麼樣的職場，希望院長、部長徹查，不是只查這個個案，要看制度面發生什麼問題，這麼辛苦的空服員健康亮紅燈，公司、勞基法卻無法支持，罰錢對公司來說不痛不癢，應深切檢討，會後請部長提供報告和說明。

洪申翰強調，後續會強化專案勞檢，督促公司應該和公會好好協商。

國民黨立委萬美玲質詢。（記者王藝菘攝）

