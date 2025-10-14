宜蘭縣人瑞108名！最高齡111歲阿嬤愛唱日語歌 長壽秘訣曝光

宜蘭縣冬山鄉111歲吳李阿有女士（中）是全縣最高齡人瑞，鄉長林峻輔（左）今致贈重陽節禮金。（冬山鄉公所提供）

重陽節將至，宜蘭縣冬山鄉長林峻輔今天（14日）探視鄉內10位百歲人瑞，致贈重陽節禮金及禮品；其中，111歲的吳李阿有女士，是全縣最高齡人瑞，愛唱日語歌的她，可依靠枴杖走動，身體仍相當健朗。

宜蘭縣政府社會處統計，縣內百歲人瑞目前有108人，以冬山鄉民吳李阿有女士最高齡，代理縣長林茂盛12日也曾登門造訪，送上2萬元敬老禮金與豬腳麵線，表達祝福之意。

林峻輔今天到冬山鄉百歲人瑞家中賀節，111歲的吳李阿有女士健康狀況良好，家人透露，阿嬤愛唱日語歌曲，個性很開朗，三餐不挑食且維持正常作息，是她長壽秘訣，見到林峻輔到訪，欣然收下重陽節紅包。

另外，今年甫滿百歲的游張玉蘭女士行動自如，秉持愛的教育理念教導子女，並以積極樂觀態度面對人生，是位受人敬重的長輩。

