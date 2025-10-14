為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高齡換駕照明年起門檻降為70歲 獎勵措施一次看

    2025/10/14 16:28 記者吳亮儀／台北報導
    明年起高齡換駕照降到70歲。（交通部提供）

    今年五月，新北市三峽區78歲余姓老翁開車衝撞學區兒童，釀3死12傷，余翁也傷重死亡。交通部將高齡駕駛換駕照年齡，明年起從75歲降為70歲，並推出獎勵措施。

    明年起換照年齡提前為「70歲」，交通部規定，年滿70歲以上的老人們可主動繳回駕照，但加碼提供TPASS公共運輸乘車優惠。補助期間從明年起完成登錄註記次日起算2年；使用敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，每月金額最高1500元。

    另70歲長者經過體格檢查合格後，即可換照使用到75歲；至於75歲長者則維持3年換照方式，但若有違規致肇事之長者，規劃自費至駕訓班完成實地訓練後才可換照。

    適用範圍包括公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪，另外，計程車必須有驗票設備才會納入回饋範圍。領取時程為每月乘車的回饋金，會在次月25日開放領取。

    屆時可持敬老卡（社福卡）到四大超商領取，敬老卡發卡單位為悠遊卡者，可至台北捷運各車站悠遊卡加值機領取，領取方式與重陽禮金等回饋相同。

    目前可使用敬老點數折抵計程車車資的縣市，包含台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、南投縣、高雄市、彰化縣、花蓮縣、台東縣共11縣市。

    對於長者繳回駕照公共運輸補助中，計程車非全台適用，公路局主任祕書林義勝表示，確實有些縣市沒有發敬老卡或社福卡，目前公路局內部正針對細項展開相關作業，未來針對沒發行的縣市會討論發放補貼機制。

    交通部政務次長陳彥伯也說，現在有敬老卡的縣市還是有一定的數量，既然這是透過TPASS政策推動，如何結合既有TPASS，這應該也是可行方式，而搭乘計程車的回饋也是以1500元為上限。

    明年起高齡換駕照降到70歲。（交通部提供）

