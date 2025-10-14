為台灣網友辦「脆」帳號3天粉絲破萬！日糖果達人曝成品：太讚了

池田喬俊曝光用台灣砂糖製成的蘋果糖，並大讚「果然這粉......太讚了！」（取自池田喬俊Threads）

日本知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊近日來台旅遊，狂掃20公斤砂糖，驚動台、日海關，也讓他意外在網路爆紅。對此，池田喬俊特別開設Threads帳號並表示，因為成為話題，特地來和台灣網友們打招呼，帳號開設僅3天就吸引逾萬粉絲追蹤。他日前也曝光用台灣砂糖製成的蘋果糖，並大讚「果然這粉......太讚了！」

池田喬俊近日來台旅遊時瘋狂掃貨，帶了超過20包共約20公斤的砂糖回日本，不但引起台灣海關關注，日本海關更出動緝毒犬檢查，他在X曝光這段旅遊插曲後意外爆紅，甚至接到台糖的聯繫。

池田喬俊事後也在X上發文親揭台灣、日本砂糖不同。他表示，台灣砂糖會自帶一點茶色，日本砂糖雖有蔗糖系、甜菜糖系兩種不同，但每一種都是純白色。他認為台灣砂糖比較有厚度、層次感，即便糖衣做的很薄，也能明顯帶出香氣，推測是「純度」不同關係，只想在料理中加一點點糖的話，也是很優秀的選擇。

池田喬俊10日特地開設Threads帳號，和台灣網友自我介紹，自嘲自己就是「白粉男」，並表示「請大家多多指教」。池田喬俊也連續多日在Threads上和台灣網友互動，耐心解釋網友對於製糖手法的問題，他也透露，雖然都是用中文和網友溝通，但他其實都是透過翻譯進行。不過，他也會將翻譯好的中文再翻譯回日文檢查是否有失禮的地方，並稍加修改。

池田喬俊日前也貼出用台灣砂糖做出的蘋果糖，並讚歎：「我是白粉男。果然這粉......太讚了！」該篇文章也迅速爆紅，有超過54萬次瀏覽，還有超過2萬人點讚。不過也有網友好奇「白粉男老闆真的知道這綽號在中文的意思嗎？」對此，池田喬俊今日才在Threads上發文「我現在才知道『白粉』的意思！」並表示「可惡」。

目前池田喬俊在Threads上已有近2萬人追蹤，對於在台灣爆紅，並登上新聞，他表示非常高興、興奮。他在Threads上也自信表示自己是世界第一的蘋果糖職人，想把蘋果糖的幸福傳遞到全世界。「若只是為了賺錢而運用技術，那就太沒有浪漫了吧？」

