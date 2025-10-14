為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    龜山山頂國小60週年校慶鼓花隊重現 退休老師+校友重組花隊舞力全開

    2025/10/14 16:23 記者鄭淑婷／桃園報導
    山頂國小退休老師及校友重組花隊，在國慶日時重聚首，回到熟悉的操場彩排。（山頂國小提供）

    山頂國小退休老師及校友重組花隊，在國慶日時重聚首，回到熟悉的操場彩排。（山頂國小提供）

    桃園市龜山區山頂國小「鼓花隊」曾是龜山廣為人知的表演隊伍，經常受邀擔任龜山鄉及龜山區運動會開幕表演。受到少子化、學生人數減少影響，花隊逐漸淡出，但鼓隊依然，今年適逢山頂國小創校60週年，退休老師與歷屆校友們特別重組花隊，再度拿起彩球勤奮練習，將在校慶典禮上用最熱情的舞蹈，為學校獻上最誠摯的祝福，許多退休老師已70多歲、頭髮花白，練習時依然寶刀未老。

    山頂國小校長朱建菁說，這群退休老師與校友們提前在國慶日齊聚一堂，為18日的60週年校慶典禮積極排練，校園裡再次響起熟悉的音樂，大家默契十足，節奏明快、舞姿飛揚，重現當年鼓花隊的磅礴氣勢與美麗風采，而鼓花隊的重現，象徵著山頂國小的凝聚力與延續精神，退休老師們許多都已70多歲依然寶刀不老，精神抖擻地走在承載60年歲月、培育無數學子的操場上，感謝所有退休老師與校友的投入，讓山頂國小在這個重要的里程碑上，再次綻放屬於自己的榮耀與光彩。

    「能在母校60週年的重要時刻，重新拿起彩球、站上操場，真的非常感動。」參與這次重組花隊的退休老師說，這不只是一次表演，更是一段珍貴的回憶與傳承。

    山頂國小早年學生花隊演出。（山頂國小提供）

    山頂國小早年學生花隊演出。（山頂國小提供）

    山頂國小退休老師及校友重組花隊，在國慶日時重聚首，回到熟悉的操場彩排。（山頂國小提供）

    山頂國小退休老師及校友重組花隊，在國慶日時重聚首，回到熟悉的操場彩排。（山頂國小提供）

    山頂國小退休老師及校友重組花隊，在國慶日時重聚首，回到熟悉的操場彩排。（山頂國小提供）

    山頂國小退休老師及校友重組花隊，在國慶日時重聚首，回到熟悉的操場彩排。（山頂國小提供）

    山頂國小退休老師及校友重組花隊，在國慶日時重聚首，回到熟悉的操場彩排。（山頂國小提供）

    山頂國小退休老師及校友重組花隊，在國慶日時重聚首，回到熟悉的操場彩排。（山頂國小提供）

