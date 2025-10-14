南投茶博連假延長營業 無人上門淪「守空城」 縣府回應了

南投茶博今年因應多個連假與雙十焰火，部分日期延長營業到晚間。（記者劉濱銓攝）

南投為期9天的世界茶業博覽會日前落幕，此次橫跨中秋、雙十2大連假，縣政府在活動頭2天的演唱會，及雙十焰火當天，將茶博延長營業到晚上，但有參展茶農抨擊，民眾晚間不是去聽演唱會，就是去看焰火，茶博沒遊客，簡直「守空城」；縣府回應，會針對延長營業進行討論，盼未來能保有彈性，以免影響參展茶農。

南投茶博邁入第15年，今年活動從10月4日中秋連假，持續到12日的雙十連假，由於活動頭2天都有演唱會，縣府因此要求參展商，須配合演唱活動至晚間8點才能打烊，尤其雙十焰火當天，還要配合茶博戶外焰火轉播，晚間9點才能打烊，其餘平、假日，則分別營業到下午5、6點。

但有參展茶農表示，活動頭2天的演唱會營業到晚上8點，但前來茶博的遊客都是去聽歌手唱歌，或到一旁的攤販區逛街，很少有人會進到展場或試喝茶葉，特別是雙十節當晚，所有人都去看焰火，怎會有人逛茶博，因此後來才臨時宣布提前8點打烊，縣府流於形式的做法，著實讓參展廠商相當困擾。

縣府農業處表示，今年茶博因適逢多個連假與特殊活動，才會調整營業時間，部分日期延長營業，也帶動攤販區的人潮，針對茶農、參展廠商的意見，後續將開檢討會進行討論，未來希望如遇特殊情況，能保有一定彈性，以免營業時間過晚影響到參展商。

